'Predator: Badlands', 'Bugonia' y 'Siempre es invierno', estrenos de este viernes

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cartelera del primer viernes de noviembre incluye uno de los estrenos más esperados, 'Predator: Badlands', la nueva entrega de la exitosa franquicia que compartirá cartelera con la película de ciencia ficción 'Bugonia' y 'Dos forajidos' la cinta de Alec Baldwin que llega rodeada de expectación tras la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje. El cine español también estará muy presente en las salas con el estreno de la nueva película de David Trueba 'Siempre es invierno' y dos thrillers 'Reversión' y 'Subsuelo'.

'Predator: Badlands' es la nueva entrega de la saga Depredador, séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia . Dirigida por Dan Trachtenberg, coescrita por Trachtenberg y Patrick Aison, protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Badlands pretende ser una entrega independiente de la serie, ambientada en el mundo natal de los Depredadores y centrándose en la cultura de su especie.

Yorgos Lanthimos dirige 'Bugonia', la cinta sobre dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta. Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkas y Alicia Silverstone protagonizan la cinta.

Basada en su propia novela 'Blitz', David Trueba dirige 'Siempre es invierno', con David Verdaguez, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca como protagonistas. La historia sigue a un arquitecto paisajista que viaja a Lieja para un congreso donde su relación sentimental llega a su fin. Desorientado, decide quedarse solo en la ciudad belga para reconstruir su futuro, hasta que conoce a una mujer mayor que él que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura al que asiste.

Jacob Santana debuta en la dirección de largometrajes con 'Reversión', el thriller psicológico protagonizado por Jaime Lorente, Belén Rueda y Manu Vega. Una película en la que ningún personaje es lo que parece. Lo que empieza como una plácida mudanza acaba en tragedia. Su protagonista, Mario, sufre episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación de manera regular. Una tarde lluviosa, presencia como secuestran a su hermano mayor. Después de 19 días de angustiosa espera, David vuelve a casa, pero no recuerda nada de su desaparición.

El western 'Dos forajidos' es uno de los esperados estrenos de esta temporada tras la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje. Dirigida por Joel Souza, está protagonizada por Alec Baldwin, Patrick Scott McDermott, Josh Hopkins y Travis Fimmel y sigue la historia de un veterano forajido que abandona su escondite para salvar a su nieto de la horca.

Fernando Franco, se adentra por primera vez con 'Subsuelo' en el género del thriller psicológico y propone una reflexión en torno a los asuntos que esconde una familia marcada por un desgraciado suceso. Itzan Escamilla, Gerardo de Pablos, Sonia Almarcha, Elvira Cuadrupani, Nacho Sánchez, Jorge Cabrera, Lucía de la Puerta, Diego Garisa, Iñigo de la Iglesia y Julia Martínez protagonizan la película

'SUEÑOS DE TRENES' Y 'LEO & LOU'

Basada en el relato de Denis Johnson, 'Sueños de trenes' narra la conmovedora historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador del ferrocarril en el cambiante paisaje de los Estados Unidos de principios del siglo XX, cuya vida encierra una profundidad y belleza inesperadas. Clint Bentley dirige la cinta protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones.

'Leo & Lou' es una comedia dirigida por Carlos Solano sobre la extraña relación de sus dos personajes, una niña que se fuga de un centro de acogida y un tipo gruñón experto en meterse en líos. Una niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar. Juntos emprenderán una divertida e inesperada aventura que les cambiará la vida para siempre.

'El imperio' de Bruno Dumont ofrece un relato tragicómico de la condición humana mezclando personajes de dos géneros cinematográficos icónicos como son los superhéroes de ciencia ficción de las odiseas espaciales y los antihéroes propios de las crónicas sociales del cine de autor. En un tranquilo y pintoresco pueblo de pescadores del norte de Francia, por fin ocurre algo: nace un bebé especial. Un niño tan único y peculiar que desata una guerra secreta entre fuerzas extraterrestres del bien y del mal.

'Heridas' es un documental dirigido por Borja Martínez-Echevarría que recoge el testimonio de cuatro personas que, tras años de silencio, se atrevieron a mirar de frente una herida profunda: la que deja el aborto.