Rodrigo Cortés dirige a Mario Casas en 'Escape'": "Hablamos de la libertad como si fuera un objeto arrojadizo"

Este jueves 31 de octubre llega a los cines 'Escape', la nueva película de Rodrigo Cortés. Protagonizada por Mario Casas y con producción ejecutiva de Martín Scorsese, el "dios pagano" al que venera Cortés, este "inclasificable" filme basado "muy libremente" en la novela homónima Enrique Rubio relata la historia de Ene, un hombre mentalmente destrozado tras una gran pérdida que está firmemente decidido a renunciar a todo, incluyendo su libertad, y hará lo que sea necesario para entrar en prisión y sean otros los que decidan por él.

"No tengo tan claro que nos sintamos libres y, desde luego, no tengo nada claro que deseemos sentirnos libres", afirma Cortés en una entrevista concedida a Europa Press en la que también señala que "hemos olvidado un poco que libertad también conlleva responsabilidad". "Hablamos de libertad constantemente como si fuera un objeto arrojadizo y al final las conversaciones al respecto son casi siempre sobre la propia palabra, como si fuera un concepto de marketing, pero nos cuesta mucho más introducirnos en su complejidad y en que su único sinónimo cercano es responsabilidad", señala el cineasta.

"La libertad tiene muy poco que ver con el capricho, tiene que ver con asumir el coste de aquellas decisiones que tomas libremente, tiene que ver con hacerte cargo de ellas y con no quejarse", expone el cineasta que cree que realmente "no nos apetece demasiado ser libres", sino que lo que buscamos es "no ser responsables de aquello que no nos gusta". "Una de las cosas que más placer nos da a todos es quejarnos y la queja solo es posible cuando no te va bien. Así que lo que buscamos es no ser responsables de un fallo. Si las cosas nos van mal, nos sentimos bastante aliviados si pensamos que la culpa es de otro y nos dejan expresarlo", reflexiona.

El director, que vuelve a rodar en castellano desde 'Concursante', su debut en el largometraje de 2007, también sobre la "paradójica premisa", que estaba ya en el ADN del libro, cuyo relato ha modificado notablemente ya que "para honrrar" la obra original tuvo que "traicionarla" en su salto a la gran pantalla.

Y en su afán de subversión y deconstrucción, que comienza por la legendaria pieza 'Así hablo Zarathustra' de Richard Strauss que deliberadamente profana en sus títulos de crédito iniciales (y finales), la "singular" historia de 'Escape' revierte la trama clásica de las película de fugas carcelarias arrancando con toda la fuerza de un "contramotor o motor imposible", la firme, inalterable e incansable determinación de un hombre "desea entrar en la cárcel".

EL "SALTO AL VACÍO" DE MARIO CASAS

"No importa el precio y no importa el coste. Lo que generalmente es una amenaza o finalmente un castigo, en este caso es un premio", resume el cineasta que para este "salto al vacío actoral" eligió a Mario Casas. El ganador del Goya al mejor actor por 'No matarás' define su personaje como "un juguete roto emocionalmente". "Que alguien se quiera bajar de la vida, que no quiera tomar decisiones y que su objetivo sea entrar en prisión, dice mucho de esa persona, de ese ser humano", señala.

En este sentido, Casas destaca que, aunque al inicio de la película "parece que empatizas con él porque le ha sucedido algo", reconoce que Ene "después va caminando hacia lugares" que le hace "no estar muy de acuerdo con cómo se comporta el personaje o dónde acaba. "Al final, solo mira por él, su hermana le da igual, le da igual absolutamente todo el mundo", dice. "Hay algo bonito también ahí", apostilla Anna Castillo, que apunta que el personaje de Ene es también un reflejo de como "a veces un dolor tan grande te impide la empatía", un tema "muy interesante para reflexionar".

La actriz da vida a Abril, la hermana de Ene que supone el "contrapunto luminoso" del protagonista. "En contraposición a Ene, Abril es expresiva, todo lo dice, es irónica... y no es tan literal como N. Es el equilibrio, es el contrapunto", explica la ganadora del Goya a mejor actriz revelación por 'El olivo' que destaca que su personaje "se pasa toda la película básicamente sufriendo, pero igual que Ene sufre hacia adentro, ella sufre hacia afuera".

SCORSESE, "EL DIOS PAGANO" DE RODRIGO CORTÉS

"Está muy preocupada, intentando no ser paternalista y ser práctica, pero sufriendo por su hermano, intentando que vuelva a tierra", resume Castillo que coincide con Casas en ensalzar el trabajo de "búsqueda constante" que "desde los primeros ensayos hasta el último día de rodaje" hicieron de la mano de Cortés. "La forma de rodar de Rodrigo nos dio la oportunidad de tirarnos al vacío y probar muchas cosas", destaca el protagonista al hablar del trabajo del director gallego, que ha visto un sueño hecho realidad al contar en este proyecto con la producción ejecutiva de Martin Scorsese.

"Scorsese es el motivo por el que hago cine. Es mi dios pagano al que enciendo las velitas antes de iniciar cualquier proyecto", dice el cineasta que recuerda cómo lo conoció personalmente con motivo de una charla organizada en el marco de los Premios Princesa de Asturias de 2018 que el propio Cortés moderó. "Le gustó mucho aquella conversación y me dijo que había visto todas mis películas y había leído artículos que había escrito sobre él. Y lo le dije: 'Eres la razón por la que hago cine' y él me respondió 'Lo sé, lo pone aquí' enseñándome el artículo. Hicimos migas", rememora.

Fue después de que el director de 'Taxi Driver', 'Uno de los nuestros' o 'El irlandés' viera el anterior filme de Cortés, 'El amor en su lugar', cuando en época de pandemia mantuvieron una nueva conversación, en este caso telemática, en la que charlaron durante horas y Scorsese le pidió "que le enviara cualquier proyecto en el que fuera a trabajar".

"Me lo tomé como un comentario amable porque yo también le he dicho a mucha gente... 'Tenemos que vernos más'. Y sin embargo, pasado un tiempo me llamaron desde su oficina reclamándome el guión. Así que les envié el guión de 'Escape' y a los tres o cuatro días me escribió diciendo que no había leído nada parecido, que su tono no se parecía a nada que hubiera visto, que entendía que la película iba a ser muy difícil de financiar y que quería saber si podía ayudar de alguna manera que existiera. Y ha estado muy involucrado en todo momento", asegura Cortés.