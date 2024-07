Scarlett Johansson protagoniza ‘Fly Me to the Moon’: "Creo que la idea de ‘fake news’ es un timo"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 12 de julio llega a los cines ‘Fly Me to the Moon’. Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, la cinta es una comedia romántica que narra los esfuerzos de marketing alrededor del alunizaje del Apolo 11, incluyendo un plan alternativo para emitir unas imágenes falsas. De esta manera la ficción imagina la historia detrás de la popular teoría de la conspiración que afirma que el hombre jamás llegó a la Luna, algo que resuena de manera especial ahora que las ‘fake news’ parecen abundar… Una visión que no comparte Johansson, que sostiene que hoy en día "hay más acceso a la información que nunca".

"Creo que la idea de ‘fake news’ es un timo", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press. Para la actriz, la noción de noticias falsas no hace más que alimentar la paranoia contra los medios, algo que "beneficia a los políticos". Por otro lado, su compañero de reparto, Tatum, concede que a veces es difícil encontrar "la información correcta".

‘Fly Me to the Moon’ aborda la carrera espacial con un gran énfasis en el marketing de la idea y en lo que suponía para la imagen pública de Estados Unidos. Tatum explica la importancia del hecho histórico como "una exhibición de poder", tanto más necesaria durante una guerra. El actor reflexiona sobre que en aquel entonces, el país necesitaba presentarse lo más poderoso posible y que "nada daba más miedo a nivel tecnológico" que conseguir enviar alguien a la Luna.

"Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca onsidera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como alternativa por si algo falla, comenzando la verdadera cuenta atrás...", reza la sinopsis del filme.

‘Fly Me to the Moon’ toma su título de la canción escrita en 1954 por Bart Howard y que se convirtió en himno en la voz de Frank Sinatra. La película está dirigida por Greg Berlanti (‘Con amor, Simon’, ‘Como la vida misma’) y cuenta con guion de Rose Gilroy. El reparto lo completan Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano, Colin Woodell y Anna Garcia, entre otros.