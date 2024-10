Sean Baker trae a España 'Anora', la 'nueva' Pretty Woman y ganadora en Cannes: "Seré un cineasta independiente siempre"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El realizador estadounidense Sean Baker estrena este jueves 31 de octubre su película 'Anora', reciente ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el pasado mes de mayo, comparada por la crítica con 'Pretty Woman' por las similitudes entre las tramas.

"No me di cuenta de que teníamos similitudes hasta el primer día de producción. Alguien lo comentó y me di cuenta que tenía sentido, porque lo que estaba haciendo, especialmente en el comienzo del film, era presentar a la audiencia una comedia romántica y divertida. Agradezco la comparación porque a la gente le encanta 'Pretty Woman'", afirma el cineasta en una entrevista con Europa Press.

'Anora', que participó en el Festival de San Sebastián en la sección Perlak, fue la gran triunfadora en Cannes y le permitirá a Baker, según él mismo reconoce, hacer las películas que quiere del modo que quiere. "Soy un cineasta independiente y voy a permanecer como tal siempre. Durante todo el camino", afirma, al ser preguntado por si se siente fuera del sistema de Hollywood.

La película sigue la historia de Anora (interpretada por Mikey Madison), una joven trabajadora sexual de Brooklyn, que conoce al hijo de un oligarca ruso con el que decide casarse impulsivamente a los días de conocerse. 'Anora' es la quinta película en la que Baker cuenta con personajes relacionados con la prostitución o con el negocio del sexo. "Un tema sobre el que existe un estigma social", apunta.

"Es interesante hablar sobre gente que trabaja en una especie de economía marginal, casi clandestina. Es un buen drama", comenta Baker.

El cineasta señala que muchos de sus personajes persiguen el "sueño" americano, pese a que tienen un estigma por su condición social. "Me gusta explorar a un desvalido que lucha contra viento y marea. Esto se aplica a Estados Unidos, donde tenemos este sueño americano que todo el mundo intenta perseguir, independientemente de su nivel social. Pero hay personas que están fuera del sistema y a las que no les está permitido perseguir el sueño americano porque su estilo de vida tiene estigma. Y eso es lo que creo que he estado explorando continuamente", detalla.

Además de reflejar la prostitución y el mundo de las drogas, 'Anora' retrata cómo es la comunidad rusa-americana de la zona de Brighton Beach (Nueva York). "Quería filmar a esa comunidad de la zona de Coney Island, que como neoyorquino me encanta, y surgió que tenía en la cabeza la historia de una joven esposa que se casa con el hombre equivocado", ha reconocido.

Para ello, cuenta con un elenco con actores rusos, como Yuri Aleksándrovich o Mark Eidelstein, o el armenio-americano Karren Karagulian.