Secuoya Studios incorpora a Alfredo Bermúdez de Castro como director de operaciones

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Studios ha anunciado la incorporación de Alfredo Bermúdez de Castro Berbel como director de operaciones (Chief Operating Officer -COO-), para liderar la gestión operativa completa, el desarrollo organizativo de las diferentes divisiones y la optimización de procesos del estudio.

Así lo ha dado a conocer este miércoles Secuoya Studios, que ha señalado que el objetivo es "potenciar su capacidad de producción y su posicionamiento global".

"La llegada de Alfredo supone un salto cualitativo en nuestra estructura de liderazgo. Su sólida experiencia en dirección, estrategia corporativa y capacidad de traducir la visión estratégica de negocio en resultados empresariales tangibles aporta un valor diferencial para afrontar la nueva fase de crecimiento del estudio", ha dicho el consejero delegado de la compañía, Brendan Fitzgerald.

En este sentido, Fitzgerald ha apuntado que "su visión integradora y su capacidad para alinear talento, procesos y objetivos estratégicos serán determinantes para seguir impulsando el desarrollo internacional" de sus operaciones.

Con una trayectoria de más de quince años en puestos de alta responsabilidad, Alfredo Bermúdez de Castro ha desarrollado una carrera que combina el derecho audiovisual, la gestión corporativa y el liderazgo ejecutivo en el ámbito del entretenimiento en una gran tecnológica multinacional.

Según ha señalado la compañía, Alfredo Bermúdez de Castro es licenciado en Derecho y Administración y Dirección Internacional de Empresas, cuenta con una amplia experiencia en transacciones internacionales de alto impacto en medios y entretenimiento, así como la estructuración innovadora de operaciones audiovisuales complejas para la mejor protección y explotación de IP's.

Antes de su incorporación a Secuoya Studios, ejerció como business affairs executive en Prime Video & Amazon MGM Studios, especializándose negociaciones de múltiples producciones de originales de Amazon, acuerdos estratégicos de adquisición de contenidos, coordinación entre áreas de negocio, con reporte directo a Hollywood, CA. Anteriormente fue senior associate en los Despachos internacionales Andersen y Écija.

"Unirme a Secuoya Studios supone una oportunidad apasionante para contribuir a un proyecto de referencia que ha impulsado indudablemente desde hace años la industria audiovisual. Mi objetivo es aportar una visión estratégica y de gestión que impulse la eficiencia, la innovación y la expansión internacional del grupo", ha señalado Alfredo Bermúdez de Castro.