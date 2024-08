Seis películas españolas protagonizarán la sección 'First Look' del mercado del 77º Festival de Cine de Locarno en Suiza

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las películas españolas 'L'Aguait' de Marc Ortiz; 'Bodegón con fantasmas' de Enrique Buleo; 'Dream of another summer' de Irene Bartolomé; 'Mares' de Ariadna Seuba; 'Prefiro condenarme' de Margarita Ledo-Andión y 'Río abajo, un tigre' de Víctor Diago, protagonizarán la sección 'First Look' del mercado del 77º Festival de Cine de Locarno (Suiza).

El festival, que se celebra en la ciudad suiza del 7 al 17 de agosto tendrá como país foco a España y en concreto protagonizará la sección 'First Look', dedicada a las producciones 'work in progress'. Las películas han sido seleccionadas en colaboración con el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y con ICEX España Exportación e Inversiones.

Los proyectos españoles serán presentados del 9 al 11 de agosto por sus productores ante una audiencia de profesionales de la industria audiovisual internacional, como agentes de ventas, compradores, programadores de festivales y representantes de fondos de postproducción. Además de las presentaciones presenciarles, los productores también pueden presentar sus proyectos en la plataforma digital del festival, reservada a los profesionales acreditados de la industria.

El jurado estará compuesto por directores y comisarios de festivales internacionales y otorgará varios premios, incluido el Premio Antaviana First Look, que cubre servicios de postproducción de hasta 50.000 euros; un premio de la empresa de postproducción Laserfilm Cine y Vídeo valorado en 5.000 euros, que podrá gastarse, por ejemplo, en subtítulos, audiodescripciones, 'spotting list', transcripciones o un DCP; y el Premio Music Library &SFX/Acorde dotado con 45.000 euros, consistente en servicios de supervisión musical en los laboratorios de Music Library &SFX.