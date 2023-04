Toni Acosta y Ernesto Sevilla prueban el "drama" de conciliar en 'Vaya vacaciones': "La conciliación son los abuelos"

Los actores lamentan que la comedia despierta el "cariño" del público pero "no el respeto y prestigio"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toni Acosta y Ernesto Sevilla han experimentado el "drama" de la conciliación familiar en la película 'Vaya vacaciones' del director Víctor García León, que se estrena en cines el próximo 21 de abril, y que cuenta con unos abuelos "canallas" interpretados por Tito Valverde y Gracia Olayo.

"Hoy en día, la conciliación son los abuelos. Tal y como está concebido el mundo laboral y los horarios es difícil porque una también quiere tener una vida, que es algo que antes no se tenía, y la única manera es tirar de ellos", ha reconocido la actriz, en declaraciones a Europa Press, en la presentación de la comedia familiar.

Sin embargo, la actriz ha señalado que, en el caso de las actrices, tienen una "ventaja" al tener parones de varios meses entre proyectos, pese a que ha admitido que la conciliación en es una "pesadilla". "Yo a lo mejor tengo una racha de un parón de cuatro meses y me dedico a ser madre, pero no me voy a poner de víctima porque, por ejemplo, mi hermana trabaja en un banco", ha afirmado.

En este sentido, Toni Acosta cree que dichas dificultades facilitan que los abuelos y los nietos tengan una relación muy cercana. "Creo que tener una relación cercana está bien porque se miman entre ellos y por ejemplo los niños les enseñan el mundo digital y las pantallas", ha comentado, antes de añadir que en 'Vaya vacaciones' los abuelos sufren "explotación". "Llevado al extremo como en la película es explotación", ha bromeado.

En el caso de Ernesto Sevilla, el actor no tiene hijos pero también ha puesto de ejemplo la situación de su madre con sus sobrinos. "Ella ahora está criando por segunda vez, primero cuidan a sus hijos y luego a los nietos", ha contado.

Por su parte, Víctor García León ha afirmado que el tema de la conciliación es lo más "brillante" que tiene el guión y reconoce que hacer una película sobre esta trama es "muy inteligente" porque "es el drama que inunda al 90 por ciento de las familias españolas".

"La conciliación es algo que nos ocupa a los padres, a los abuelos y a los niños de una manera total. Los padres queremos cuidarles, amarles, comprarles juguetes pero el 80 por ciento del tiempo consiste en cómo cubrir sus necesidades, y que cuando esté dormido haya alguien en casa, que alguien le recoja de las actividades extraescolares. La intendencia militar que implica una familia ocupa mucho más tiempo y espacio mental que otra cosa", ha indicado.

El director ha asegurado que esta película es un "homenaje" a los abuelos aunque él ha creado situaciones que a Tito Valverde y a Gracia Olayo les hacen quedar como unos "canallas". "Los abuelos no pueden quedar mal, no pueden ser los villanos de la película, pese a que son unos canallas", ha admitido García León.

LA COMEDIA DA CARIÑO PERO NO RESPETO

La película aborda la conciliación desde situaciones cómicas, un género que para Ernesto Sevilla despierta entre el público "cariño pero no respeto". "Hay mucho cariño pero no hay respeto, no es lo mismo cuando me ven a mi que cuando se encuentran a Luis Tosar", ha afirmado.

Una frase compartida por Toni Acosta que ha añadido que "no hay respeto de prestigio" porque se "cuela" en las casas de la gente por sus comedias familiares, pero aclara que le conmueve el cariño que despierta entre los niños. "La gente cree que hacer comedia es fácil", ha apostillado.

Al respecto, García León ha lamentado que la comedia no se tome en serio, especialmente a la hora de recibir premios, y señala que la entrega de galardones "define más a los que los dan que a los que los reciben", por lo que cree que no debe tomar en serio los reconocimientos, y ha recalcado que "ningún director hace las películas pensando en lo que va a ganar".

"Si yo soy jurado de algo, va a ser mucho más gozoso para mi premiar una película en la que se habla de tretraplegia que si lo hago de un señor que se tira pedos", ha sentenciado.