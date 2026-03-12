'Torrente' regresa mañana a los cines, con 'El testamento de Anne Lee' y 'El arquitecto' también en cartelera

Archivo - Amanda Seyfried lidera una secta en el tráiler de El testamento de Anne Lee - 20 CENTURY STUDIOS - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva y esperada aventura de Torrente acaparará toda la atención de la cartelera de este viernes, 13 de marzo, aunque también habrá opciones para la comedia romántica, con la cinta francesa 'No te queda otra', el thriller 'Águilas de El Cairo', el drama 'El testamento de Ann Lee' y el biopic 'El arquitecto'.

Santiago Segura regresa doce años después con la sexta entrega de la taquillera saga y en esta ocasión con la versión más política. En 'Torrente presidente', Santiago Segura recupera al expolicía casposo, machista y reaccionario para situarlo en el terreno de la política institucional e intentar dar el salto a la Moncloa. Carlos Areces, Josele Román, Fernando Esteso, Gabino Diego, Ramón Langa y Leo Harlem acompañan a Segura en esta nueva aventura.

Inspirada en hechos reales, llega este fin de semana 'El testamento de Ann Lee', protagonizada por Amanda Seyfried y dirigida por Mona Fastvold. La película aborda a la fundadora del Movimiento Shaker, que predicaba la igualdad de género y social y era venerada por sus seguidores. La cinta narra su búsqueda por construir una utopía, con más de una docena de himnos tradicionales de los Shakers reinterpretados , con coreografía de Celia Rowlson-Hall y partituras originales Daniel Blumberg.

En 'Águilas de El Cairo', de Tarik Saleh, el actor más adorado de Egipto se ve presionado a protagonizar una película encargada por las más altas autoridades egipcias. Aceptando a regañadientes, este papel será la puerta que le hará entrar en el selecto grupo de las personas más poderosas del país. Como una polilla atraída por la luz, comienza un romance con la misteriosa esposa del general que supervisa el proyecto.

'El arquitecto', de Stéphane Demoustier, es una poderosa historia ambientada en el mundo de la arquitectura del siglo XX sobre el arquitecto danés Johan Otto von Spreckelsen al frente de un proyecto colosal: la construcción del Arco de la Defensa de París. 'Spreck' no tardará en descubrir que, para preservar su visión, tendrá que enfrentarse al juego político. Comienza entonces el verdadero pulso entre el arte y el poder.

En 'No te queda otra', la comedia dirigida por Jean-Pierre Améris, Victoire, una pasajera entrometida, se cruza con Antoine Toussaint, su ídolo, una gran estrella de la canción francesa. Entre él, que quiere poner fin a su vida, y ella, desbordante de energía, el encuentro será explosivo.