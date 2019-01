Yorgos Lanthimos: "La Favorita es una película de época que también es muy relevante hoy en día"

Actualizado 19/01/2019 16:05:16 CET

NUEVA YORK, 19 Ene. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Yorgos Lanthimos dirige La favorita (The Favourite), una entretenida y original visión de la corte británica de comienzos del siglo XVIII a través de tres personajes claves: la reina Anne, Lady Sarah Churchill y la joven Abigail, interpretadas por Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone respectivamente.

Tras sus interesantes filmes Langosta y El sacrificio de un ciervo sagrado, el cineasta de origen griego vuelve a sorprendernos con esta película de época cimentada sobre un triángulo amoroso.

¿Qué te atrajo de la historia?

El hecho de que se tratara de una historia íntima de tres mujeres que llegaron a tener mucho poder en un determinado momento. Me atrajo la oportunidad de crear una trama con personajes femeninos muy complejos, de manera que, aunque se trate de una película de época, fuera también relevante hoy en día.

Es tu primera película de época.

En efecto, que fue otro motivo para hacerla, ya que me gusta probar cosas distintas.

¿Cuánto tiempo tardaste en preparar este proyecto?

Bueno, leí por primera vez el guión hace unos nueve años. Empecé colaborando con la escritora Deborah Davis, que sabe mucho acerca de los personajes y la época tras haber llevado a cabo una exhaustiva investigación. Luego pensé que sería una buena idea incorporar otro guionista, y encontramos al escritor australiano Tony McNamara, que nos ayudó a rematar la historia y el tono.

¿Qué puedes decir de Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, las tres grandes actrices que protagonizan el filme?

¡Que son impresionantes! Ya había dirigido a Rachel y Olivia antes, y creo que es bueno repetir experiencias cuando han sido tan buenas y construir sobre esas relaciones. No conocía a Emma, pero tenía muchas ganas de trabajar con ella. Así que hicimos todo lo posible para contar con las tres, y por fortuna lo conseguimos, ya que son únicas. Creo que una parte importante de mi trabajo consiste en escoger a los intérpretes adecuados para cada papel y luego darles el espacio que necesiten para desarrollar su creatividad.

Tienes fama de no desarrollar con tus actores los personajes que tienen que interpretar. ¿Por qué?

Porque creo que intelectualizar o especificar demasiado los personajes no ayuda, ya que los limita.

Pero sí tuviste un periodo de ensayos antes de empezar a rodar La favorita, ¿verdad?

Tuvimos unas tres semanas de ensayos antes de empezar a rodar, que es cuando todos nos conocimos mejor hasta encontramos a gusto trabajando juntos. Fue un tiempo para probar cosas distintas y osadas, sin temor a hacer el ridículo. Creo que fue una experiencia constructiva para todos.

Hablando de hacer el ridículo, lo cierto es que la película tiene momentos hilarantes.

Me gusta crear un tono que navega por distintos lugares, siendo cómico a veces, pero también dramático por momentos. Al final buscas ese equilibrio, tomando en cuenta que la percepción del público es diferente, ya que lo que es motivo de risa para una persona puede ser dramático para otra. Me gusta que el tono no esté claramente definido.