Rebordinos, sobre retirar la cinta de Roca Rey: "Oigan, señores de PACMA, vean la película y luego opinen"

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha invitado a PACMA a ver el documental de Albert Serra, 'Tardes de soledad', en el que se sigue la faena del torero Roca Rey, ha lamentado que la sociedad actual "pide la cancelación sin conocer el tema" y ha puesto de manifiesto que él también está en contra del maltrato.

"PACMA no ha visto una película que es una aproximación artística al mundo de los toros. Sin embargo, sin verla pide que se censure. ¿Qué está pasando en esta sociedad?, ¿qué está pasando? La gente pide la cancelación sin conocer el tema. Y aunque lo conozcas, es que usted puede no estar de acuerdo con el punto de vista de esa película, pero quien lo va a ver son espectadores adultos, no se van a volver carniceros y asesinos de animales. Oigan, señores de PACMA, vean la película y luego opinen", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, unas horas antes de la gala de Inauguración de esta 72 edición.

Rebordinos ha recalcado hasta en tres ocasiones que se trata de una "aproximación artística" y se muestra seguro de que "si uno está a favor de los toros, lo seguirá estando y si está en contra lo seguirá estando". "'Tardes de soledad' no escatima nada la crueldad de la fiesta de los toros, porque se va a ver lo que es matar a un toro, lo que es ver sufrir al toro y también está lo que suponen los toreros en esa zona de la plaza", ha señalado.

El director del Zinemaldia ha equiparado esta polémica con la que hubo el año pasado por el documental 'No me llame Ternera', en el que Jordi Évole entrevista al miembro de ETA Josu Urrutikoetxea, alias Ternera. "Es exactamente lo mismo. Gente que no ha visto una película y piden que se cancele", ha indicado para recordar que le pareció "vergonzosa" toda la polémica que surgió la edición pasada en torno a la producción.

"Me pareció y me parece vergonzoso que 400 ciudadanos firmen una carta pidiendo que se censure una película que no han visto. Igual que me parece mal que se les ofrezca verla y se nieguen a verla. Todo el espectro político, excepto Vox que no me interesa porque es el fascismo, ha visto la película y considera que no blanquea ETA. Incluso víctimas del terrorismo han visto la película y dicen que no blanquea ETA. Todavía no he oído a ninguno de esos 400 pedir perdón", ha apostillado.

Esta edición estará marcada por el Premio Donostia de Pedro Almodóvar, que se entregará el próximo jueves 26, y para Rebordinos se trata de una "deuda pendiente con el director español más importante a nivel internacional". "Llevábamos años queriendo darle el premio, este año por fin ha cuadrado todo. Y luego hemos tenido la suerte, nosotros y el cine español, de que Pedro Almodóvar haya ganado el León de Oro, que es la primera vez que una producción española lo gana, porque hace muchos años lo ganó Buñuel, pero con una producción francesa", ha asegurado.

Rebordinos no ha escatimado en elogias hacia el cineasta manchego y lo ha definido como un hombre "muy honesto" que se ha ganado el aprecio del público nacional e internacional. "Almodóvar no se esconde, puedes estar más o menos de acuerdo con él, pero dice lo que opina de la actualidad, y eso hace que sea muy apreciado y querido. Yo he visto cómo Pedro Almodóvar entra a una sala de cine en Cannes y toda la sala se pone a aplaudirlo. Eso pasa con muy poquitos directores a nivel mundial", ha señalado.

Rebordinos, que se encuentra en sus últimos años de mandato al frente del Festival, ha reconocido que el Zinemaldia está "un poco al límite" porque la ciudad ya no puede acoger más hoteles y este año "ha tocado decir a gente que quiere venir que no hay habitaciones". "Somos un festival un poco más pequeño que otros porque la ciudad es pequeña y eso nos determina a no poder crecer más. Venir desde Los Ángeles a San Sebastián no es fácil", ha confesado.

En este sentido, Rebordinos comenta que él ha propuesto "uno o dos" nombres de mujeres al Consejo de Administración para que le sustituyan en el puesto, pero aclara que "no tiene por qué ser mujer". "No hay ninguna obligación, no es imprescindible. Si no hubiera una mujer preparada y hubiera un hombre, sería él. No soy de cuotas", ha admitido.

¿RETIRAR LA CONCHA DE ORO A VERMUT?: "LA PREGUNTA ES DEMENCIAL"

Por otro lado, preguntado por el caso Carlos Vermut, que esta misma semana se ha defendido de las acusaciones de violencia sexual por parte de varias mujeres, Rebordinos ha asegurado que le parece "demencial" plantear la retirada de la Concha de Oro al cineasta.

"¿Cómo vamos a retirar la Concha de Oro a alguien por lo que haga en su vida privada? ¿Investigamos a todos los que han ganado la Concha y los que sean defraudadores fiscales se la quitamos también?", ha cuestionado.

El director del Festival, que se ha posicionado "totalmente" en contra de cualquier tipo de abuso, ha recalcado que él no tiene nada que decir sobre la vida privada de nadie. "Si es un abusador y ha cometido un delito, entramos en el terreno de la ley. Yo no tengo nada que decir al respecto. Es la ley quien debe decidir. Pero sus películas siguen siendo las mismas", ha recalcado.

En este contexto, ha recordado los casos controvertidos de Alfred Hitchcock y Pablo Picasso, quienes también "han tenido actitudes que hoy serían imposibles". "¿Qué hacemos con ellos? ¿Dejamos de ver sus películas o quemamos sus cuadros? Creo que estamos llegando a un grado de locura absoluta", ha remarcado.

Sin embargo, ha diferenciado que el caso de Carlos Vermut es diferente porque aún no se ha juzgado. "Si es un violador, que responda ante la ley. Si no lo es, si demuestra que no lo es, quien tendrá que responder es quien lo ha acusado. Es como cualquier pleito entre personas que se acusan de algo", ha sentenciado.

ITUÑO, ETURA O GONEAGA: "LAS ADMIRO A LAS TRES"

Por último, se le ha cuestionado por la elección de Itziar Ituño como una de las presentadoras de la gala de clausura, que se celebrará el próximo sábado 28 de septiembre, quien hace unos meses estuvo envuelta en una polémica por acudir a una marcha de presos de ETA. La actriz cerrará el Zinemaldia junto con Marta Etura y Bárbara Goenaga.

"Ituño ha sido amenazada por un sector y Marta Etura por otro sector diferente. Y también estará Bárbara Goenaga que ha sufrido descalificaciones por ser la mujer de Borja Sémper (miembro del PP). Las tres son mujeres a las que admiro y respeto muchísimo y me parecen encantadoras y profesionales como la copa de un pino. Aunque si tengo diferencias con ellas, que las tendré, me tomo un café y lo hablamos. No nos insultamos ni cancelamos a nadie", afirma, antes de concluir la entrevista diciendo: "Estamos en una sociedad muy loca".