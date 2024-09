C. Tangana se estrena como director: "Utilizar la imagen para contar historias lo puede hacer cualquiera"

Antón Álvarez, más conocida como C Tangana, debuta como director en San Sebastián. - LITTLE SPAIN

Asegura que ha aprendido a hacer cine "haciéndolo": "Hay cosas maravillosas sin ningún presupuesto rulando por el mundo"



SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, se ha estrenado como director de cine en el Festival de San Sebastián con el documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', que llegará a los cines el próximo mes de diciembre.

"Hacer una película con los estándares comerciales no lo puede hacer cualquiera porque necesitas mucho dinero, pero utilizar la imagen para contar historias eso lo puede cualquiera. Todo el mundo tiene un ordenador en su bolsillo y la capacidad de montar ya es como casi intuitiva en nuestra generación", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

C. Tangana ha ensalzado a la gente que sigue sus sueños y hace sus proyectos sin mucho presupuesto y ha asegurado que él ha aprendido a hacer cine "haciéndolo". "Hay cosas maravillosas sin ningún presupuesto rulando por el mundo", ha indicado. Sin embargo, sí que reconoce que para hacer grandes producciones se necesita el dinero. "Para hacer 'La Sociedad de la nieve' necesitas 50 kilos evidentemente", ha aclarado.

"Hay que tener la convicción para hacer las cosas. Cuando yo me apasiono, trato de contagiar a lo de mi alrededor. Y en ese contagio del alrededor surge una determinación. Y luego miro para atrás y digo, 'tío, tío, cómo me atreví en su momento a empezar esto', porque ahora se ve claro, pero cuando lo empecé no tanto. Me dejo llevar por la parte de la intuición. Y cuando algo me apasiona digo, 'venga, venga', y las cosas salen", ha explicado, tras ser preguntado por su secreto para lograr el éxito.

En este sentido, C. Tangana considera que socialmente se ha impuesto que "se debe estudiar para hacer algo", aunque él apuesta por "aprender haciendo". En este sentido, el artista ha comentado que le gustaría aprender a escribir y hacer guiones y trabajar en ficción. "El sueño que quiero cumplir es dirigir mis propios guiones", avanza.

ADMIRACIÓN POR ALMODÓVAR Y CON GANAS DE VER 'TARDES DE SOLEDAD'

Sobre 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', C. Tangana reconoce que él no tenía en su cabeza pensar hacer un documental, aunque sí le llamaba la atención dirigir y entrar en el mundo del cine. "Mi ambición no era hacer algo sobre un artista ni nada así. Fue en concreto su historia y él lo que me llevó a hacer esto. No podría haber sido otro porque nunca se me había ocurrido hacer una película sobre un artista", ha afirmado.

Este proyecto, según él mismo reconoce, le ha permitido a desarrollar su inteligencia emocional porque sentía la "responsabilidad" de estar contando la vida de un amigo. "He aprendido a medirme, a escuchar y a tener inteligencia emocional cuando las cosas tienen este nivel de sensibilidad tan fuerte", ha detallado.

Durante la entrevista, el cantante, y ahora director de cine, ha confesado su admiración por Pedro Almodóvar y Javier Bardem. "Me encantaría conocer a Almodóvar porque le admiro muchísimo y a Bardem también", ha señalado. Además, ha asegurado que tiene ganas de ver 'Tardes de soledad', de Albert Serra. "Me parece que me va a encantar", ha subrayado.

Por su parte, Yerai Cortés, el protagonista del documental, ha señalado que con este proyecto ha aprendido a conocerse un poco mejor y a su familia, también protagonista de la historia que se cuenta en el documental, y a saber que también quiere seguir contando historia y no alejarse de lo audiovisual.

"Para mí, hacer el documental ha sido como unas salas donde poder hacer música de la manera que quieras, hacer vídeos de la manera que quieras. Me ha abierto mucho la creatividad también y tengo muchas ganas de seguir", ha explicado.