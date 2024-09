Zinemaldia.- Urtasun defiende la libertad de expresión y creación para 'Tardes de soledad': "Me encantará verla"

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apelado a la libertad de expresión y libertad de creación al referirse a la polémica que ha generado en el Festival de San Sebastián la nueva producción de Albert Serra, 'Tardes de Soledad', sobre la faena del torero Roca Rey, y ha asegurado que le encantará ver el documental.

"El arte y la cultura están aquí para interpelarlos, y cualquier cineasta o artista puede desarrollar una obra desde la óptica que considera oportuna, y es muy importante en este sentido también defender aquí la libertad de expresión y la libertad de los creadores para crear como ellos consideren. No la he visto, pero me encantará verla", ha asegurado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega del Premio Nacional de Cinematografía a María Zamora.

Urtasun ha afirmado que Albert Serra le parece un gran cineasta al que ha seguido desde hace "muchísimos" años. "No sé qué ángulo adopta, pero tome la posición que tome el documental, me encantará verla", ha reafirmado.

Además, el ministro ha abogado por la libertad de la dirección del Festival de San Sebastián de programar lo que deseen, pese a que pueda gustar más o menos. "Yo cuando vea la película, me formaré una opinión, y mi militancia en defensa del bienestar de los animales creo que es sobradamente conocida", ha aseverado.

Por otro lado, preguntado acerca de la Ley del Cine, el ministro ha avanzado que tratará de acelerar el paso para su aprobación definitiva en los próximos meses, y ha asegurado que una de las claves de la norma será la definición de productor independiente.

"Para nosotros es una absoluta prioridad porque creemos que lo que hace la riqueza, la diversidad y lo que nos hace una potencia cinematográfica son nuestros productores y nuestro cine independiente. Por lo tanto, en la ley eso sí puedo garantizar que ese cine independiente va a quedar protegido y vamos a tratar de dar el máximo impulso", ha declarado.