La Caja de las Letras recibe el legado 'in memoriam' de Azaña: una miniatura de su emblemático discurso y sus obras

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este viernes 10 el legado 'in memoriam' del político Manuel Azaña, que incluye, entre otros documentos, una miniatura del histórico discurso que el también escritor pronunció en el Campo de Comillas en 1935 o varias primeras ediciones de algunas de sus obras más emblemáticas como 'El jardín de los frailes' o 'La velada en Benicarló'.

En la entrega del legado, que ha clausurado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, han participado el director del Cervantes, Luis García Montero; la sobrina nieta de Manuel Azaña, María José Navarro Azaña; el escritor y periodista, Isabelo Herreros; el presidente del Foro del Henares, José Morilla, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Albares ha afirmado que Azaña "convenció" de que la palabra y la razón son "las únicas herramientas legítimas de la política". "Este acto es un ejercicio imprescindible de salud democrática en un momento en el que aquellos valores que tanto defendió se ven atacados", ha añadido el ministro.

Por su parte, García Montero ha repasado el sentido de este legado, con el que ha reconocido la labor de Azaña en la I Guerra Mundial como corresponsal desde Francia e Italia "con un gran sentimiento aliadófilo", al ensayista, al reivindicador de Cervantes, al premio Nacional de Literatura (1926), al presidente del Ateneo de Madrid, "a un personaje fundamental desde le jefatura del Estado en la II República española", según ha añadido el director del Instituto.

"Nuestro presente es impensable sin nuestra memoria, y si hoy en vez de paz piedad, perdón --palabras que Azaña pronunció en uno de sus simbólicos discursos-- podemos reivindicar paz, concordia e igualdad es porque hemos sabido heredar el compromiso histórico de personas como Azaña", ha concluido García Montero que también ha reiterado que se trata de una celebración que sitúa a la sociedad española como "referente democrático" gracias a Azaña.

El legado, depositado en la caja número 1715, y que se enmarca en la celebración del 145.º aniversario del nacimiento de Azaña, ha incluido una miniatura del discurso pronunciado por el político en el Campo de Comillas en 1935, realizada a mano por Guillermo Bilbao en tamaño folio, además de una primera edición de la obra 'El jardín de los frailes' (1927), en la que el escritor cuenta las vivencias de un joven en un colegio religioso de El Escorial.

Además, hay otro primer ejemplar de la obra 'La velada en Benicarló' (1939), junto a una primera edición de 'La novela de Pepita Jiménez', obra con la que Azaña consiguió el premio Nacional de Literatura por su biografía sobre Juan Varela. También se ha entregado una traducción al italiano de su pieza teatral 'Entremés del Sereno', con el título 'Intermezzo Madrileño' (1933) y una obra de Ignacio Sánchez Mejías.

El depósito se ha completado con un documento firmado por Azaña en 1924 como jefe del Registro General de Actos de Última Voluntad y una postal que envía desde París a su cuñado Ramón el 26 de noviembre de 1911.

El Cervantes ha realizado también su aportación al legado, que se guardará en la Biblioteca Patrimonial del Instituto en Alcalá de Henares: 'Obras completas de Manuel Azaña'. Tomos I, II, III, IV Ediciones Oasis. Primera edición (1968); 'El jardín de los frailes', por Manuel Azaña. Madrid (1927); 'El jardín de los frailes'. Edit. Albia. Bilbao (1977); 'Plumas y palabras'. C.I.A.P (1927); 'Tres generaciones del Ateneo'. Madrid (1930); 'Una política' (1930-1932). Madrid (1932); H.E. 'Don Manuel Azaña President of the Spanish Republic. A year of War in Spain'. London (1937); 'La velada en Benicarló, diálogo sobre la guerra de España'. Edit. Losada, S.A. Buenos Aires (1939); 'Manuel Azaña ensayos sobre Valera'. Alianza editorial. Madrid (1971), y 'Estudios de política francesa contemporánea, la política militar', por Manuel Azaña.