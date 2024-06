Casañas, Castro Xatruch (Disfrutar): La gastronomía está más viva que nunca, en España particularmente

LAS VEGAS, 6 Jun. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

El restaurante Disfrutar, el local de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas en Barcelona, fue coronado como el mejor del mundo en la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2024 celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Dirigido por el experto trío de chefs Disfrutar es famoso por sus técnicas modernas y sus deliciosos ingredientes, que dan como resultado una experiencia que transgrede los esquemas tradicionales de la alta cocina de forma innovadora. Cabe destacar que el restaurante ha alcanzado este año tres estrellas Michelin.

“Nos sentimos muy contentos y felices, y es un reconocimiento muy, muy importante, porque es mundial. Esto lo consiguen pocos restaurantes en el mundo, y muy pocas veces. Y esto es lo máximo que puedes llegar”, dijo Oriol Castro durante una entrevista concedida a Europa Press tras la gala.

Por su parte, Eduard Xatruch destacó la combinación única de creatividad, emoción y atención al detalle que define la experiencia gastronómica en Disfrutar, un lugar donde la alta cocina y la comodidad del comensal se encuentran en perfecta armonía.

“Creemos que al final es el estilo de cocina que hacemos, que es un estilo de cocina arriesgado, buscando su creatividad, buscando ser diferente, buscando también mucho la emoción. Y también ponerle mucho foco en la sala, en el cariño, intentar que se cree un ambiente de alta gastronomía, pero que el comensal se sienta relajado”, señala Xatruch.

Mateu Casañas subrayó la importancia de la innovación y la constancia en la gastronomía del restaurante. “Al final es una propuesta que busca la innovación, ya que hay camino por recorrer. Si hay constancia y trabajo e insistencia... pues todo el mundo tiene cabida en este mundo gastronómico. La gastronomía está más viva que nunca, y en España particularmente. España tiene mucho que decir todavía y seguro que dirá mucho más”, señaló el chef.

Pero Disfrutar no ha sido la única presencia española reconocida en la gala. A Disfrutar, le sigue Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya) en el puesto número 2 del ranking de The World's 50 Best Restaurants. DiverXO (Madrid), de Dabiz Muñoz, ha sido elegido como el cuarto mejor restaurante del mundo. El puesto 14 ha sido para Quique Dacosta (Denia, Alicante), mientras que Elkano (Guetaria, Guipúzcoa) ha alcanzado el número 28.

“El estar aquí ya es un regalo. Lo bonito es poder estar aquí, año tras año, compartiendo con todos los colegas de profesión. Me encantaría que les vaya bien a los españoles”, dijo Dabiz Muñoz a su llegada a la ceremonia. El afamado chef cree que su éxito se debe a sus “ganas de comerse el mundo y su ambición por conseguir cosas”.

El jamón Cinco Jotas, uno de los patrocinadores de The World's 50 Best Restaurants 2024, fue uno de los platos que más triunfó durante la gala. Una vez más, Cinco Jotas mostró su apoyo a la gastronomía española. Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas han demostrado que, con pasión, innovación y esfuerzo, los sueños culinarios pueden convertirse en realidad. Este es un hito que no solo celebra el talento de Disfrutar, sino también la rica tradición y el brillante futuro de la gastronomía española.

LOS 10 MEJORES

No. 10 – Don Julio (Argentina)

No. 9 – Gaggan (Tailandia) Mejor Restaurante de Asia

No. 8 – Alchemist (Dinamarca)

No. 7 – Quintonil (México)

No. 6 – Atomix (Estados Unidos) Mejor Restaurante de Norte América

No. 5 – Maido (Perú) Mejor Restaurante de América del Sur No. 4*– DiverXo (España)

No. 3 – Table by Bruno Verjus (Francia)

No. 2 – Asador Etxebarri (España)

No. 1 – Disfrutar (España) Mejor Restaurante de Europa