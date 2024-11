El CDN acoge el estreno de la inédita 'Nada' de Carmen Laforet, la "gran novela" que explica la posguerra española

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional acoge a partir del 8 de noviembre y hasta el 22 de diciembre en el Teatro María Guerrero el estreno de 'Nada', una obra que se trasladó al cine en 1947, pero que no se había llevado al teatro, más allá de montajes escolares o aficionados, como ha asegurado este miércoles Joan Yago en rueda de prensa

"'Nada' es la gran historia y la gran novela que explica la posguerra española", ha asegurado Yago, que ha detallado que también es la historia del desencanto asociado al periodo adulto.

El dramaturgo agradece la oportunidad de adaptar la obra porque "releerla es una de las cosas más bonitas" que le ha pasado en su vida y aclara que la adaptación "no aspira a ser mejor que el libro". "Estoy muy contento de tener esta oportunidad. Una vez que la volví a leer empecé a encontrar muchas otras cosas que yo no recordaba", ha comentado.

La directora del montaje, Beatriz Jaén, ha explicado que la obra 'Nada' gira en torno a la "lucha vital" de Andrea, una historia que se convirtió en un "grito generacional", cuando en 1944, y con tan solo 23 años, Carmen Laforet ganó el primer Premio Nadal. "Carmen Laforet sorprendió a todo el panorama literario del momento con esta inmensa novela que es de una belleza y una crudeza desgarradoras", ha subrayado.

"Cuando Alfredo Sanzol me llamó me pareció un reto enorme. Creo que ha salido una producción que me parece muy ambiciosa y muy brillante. Espero que estemos a la altura con la puesta en escena", ha afirmado Jaén.

La obra destaca la amistad que narró Carmen Laforet entre la protagonista Andrea, joven de una familia catalana venida a menos que llega a Barcelona para estudiar en la universidad, y Ena, la hija de una familia acomodada.

Para la puesta en escena, el montaje cuenta con diez intérpretes de diferentes generaciones y se presenta en el escenario una casa antigua de la de la posguerra diseñada por Pablo Menor Palomo, que se irá abriendo a la ciudad y a la luz.

"Tratamos de plasmar ese mundo de la casa, que es muy difícil y oscuro y también toda la parte de luz que proporciona el mundo exterior que se abre para la protagonista: esa Barcelona, esa juventud, la universidad y sus amigos, y sobre todo Ena, que le va a abrir un mundo de posibilidades, una nueva manera de ver el mundo", ha explicado Beatriz Jaén.

ACUSACIONES CONTRA JUAN CODINA

En la rueda de prensa ha estado presente el director del CDN, Alfredo Sanzol, que dirigió en 'Luces de bohemia' al actor Juan Codina, acusado por la actriz Miranda Yorch de haberla violado cuando ella tenía 19 años y él 51 años.

Al respecto, Sanzol ha reconocido que recibió la noticia con "dolor" y con "la esperanza de que todo se esclarezca", pese a que al inicio de su respuesta ha señalado que era momento de hablar de la obra 'Nada'.

Codina ganó el premio a mejor actor principal de la Unión de actores y actrices en 2019 por 'Luces de bohemia', una época en la que Yorch pertenecía a la escuela de teatro Juan Codina en la que estuvo entre 2018 y 2022.

La actriz denunció en Instagram que Codina la violó en un baño "diminuto" de la escuela y luego le ofreció cocaína. Un suceso en el que se topó de "frente con la violencia, la impunidad, desconocimiento, silencio y normalización de lo ocurrido".

Por su parte, el Estudio Juan Codina anunció el pasado lunes 4 de noviembre la suspensión "permanente" del Codina en cualquiera de sus ámbitos dentro de la entidad y cesó su labor como profesor de "inmediato".