CerARTmic Madrid, feria de arte contemporáneo dedicada íntegramente a la cerámica, celebra su primera edición en junio

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La feria cerARTmic Madrid, dedicada íntegramente a la cerámica, celebrará su primera edición en el Palacio de Santa Barbara del 6 de junio al 9 de junio de 2024, un espacio que dispone de 450 metros cuadrados distribuidos en seis salones.

Este encuentro reunirá a coleccionistas, comisarios, artistas y amantes del arte, con obras de creadores nacionales e internacionales.

Además, todas las obras expuestas podrán optar a recibir varios premios de adquisición de entre algunas colecciones de arte nacionales como Colección Rucandio, Colección Juan Várez, Colección Studiolo, Casa de Indias, Colección Lázaro o Digood Collection. Asimismo, un euro de cada entrada se donará a la Fundación Aladina.*

La feria contará con la participación de catorce galerías y con la presencia de un Consejo Asesor compuesto de personalidades reconocidas como Alicia Ventura (comisaria y gestora cultural), Tomás Alía (presidente de la Asociación Ceramistas Talavera y medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2022) y Daniel Silvo (doctor por Bellas Artes de la Complutense y comisario).

Durante los cuatro días de feria, se realizarán talleres de cerámica 'Do it yourself by Alhambra' impartidos por artistas como Nuria Blanco y Asis Percales, otros dos talleres de la mano de Castilla La Mancha con artesanos locales; rutas por Madrid para descubrir la cerámica en la ciudad y mesas redondas.

Los visitantes también podrán disfrutar de visitas en los estudios de artistas reconocidos en cerámica como Nicole Furman, entre otros (con plazas limitadas bajo reserva).