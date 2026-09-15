El Circuito de la Red de Teatros Alternativos lleva danza y teatro a 44 espacios de toda España hasta noviembre

Cartel del XXIV Circuito de Creación Escénica Contemporánea. - RED DE TEATROS ALTERNATIVOS

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Circuito de Creación Escénica Contemporánea para público adulto y familiar, organizado por la Red de Teatros Alternativos, lleva espectáculos de danza y teatro de más de en un total de 44 espacios escénicos asociados a la Red en toda España hasta el 23 de noviembre.

Según ha informado la organización este martes, el circuito cuenta con la participación de 18 compañías de baile y teatro y se inauguró el pasado 29 de agosto con la compañía catalana TotalCirc, que presentó su espectáculo en La Casa de los Títeres de Abizanda, en Huesca.

Al cartel se suman otras diecisiete compañías que actuarán hasta finales de noviembre en diferentes espacios de la geografía española: Corpo Liminal (Madrid), Cía Nómada (Canarias), La Taimada (Cataluña), Cía Miquel Barcelona (Cataluña), Enésima (Galicia), Múcab Dans (Cataluña), Amarelo Cía (Galicia), LaMona Danza (Andalucía), La Vulgar (Comunidad Valenciana), Las Lunas (Andalucía), Cía Ion Iraizoz (Navarra), Olalla Hernández (Madrid), Odin Maldonado (Madrid), Teatre Nu (Cataluña), El ball de Sant Vito (Comunidad Valenciana), L'Horta Teatre (Comunidad Valenciana) y Sol y Tierra Teatro Ecosocial (Madrid).

La Red de Teatros Alternativos ha señalado que el Circuito apuesta por "la descentralización" de la creación escénica contemporánea y "favorece el intercambio y la movilidad entre artistas y espacios escénicos de todo el territorio nacional". Según la organización, durante más de dos décadas el Circuito "se ha consolidado como un itinerario indispensable" para numerosas compañías y salas.

En este sentido, el mapa de salas de esta edición incluye espacios en ciudades como Barcelona, Bilbao, Córdoba, Gijón, Logroño, Madrid, Palma de Mallorca, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, entre otras localidades.

La Red de Teatros Alternativos ha destacado además la incorporación este año del Centro Escénico Pupa Clown (Murcia), Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, un teatro diseñado para que todos los niños, incluidos aquellos con necesidades especiales, encuentren un espacio accesible.

En cuanto a la temática de los espectáculos, la Red ha explicado que se abordan temas como la memoria, el poder de lo colectivo, la fragilidad humana, los desafíos de la generación Z o la reivindicación del cuerpo como espacio de libertad, entre otros.

La organización ha indicado que este año el Circuito apuesta además por la mediación y las actividades transversales como una forma de "acercar al público a las salas y de enriquecer el hecho escénico".