Los derechos de autor, a debate el próximo martes en un congreso internacional organizado por SGAE

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha organizado un congreso internacional en torno a la gestión colectiva de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el siglo XXI, que tendrá lugar el próximo martes 18 de junio en la sede madrileña de la entidad.

Este evento se inscribe en la programación de actos conmemorativos de su 125 aniversario y se podrá seguir por streaming (a través del canal de Youtube de SGAE), ha informado la entidad.

Durante el congreso se analizarán cuestiones como la competencia entre los diferentes modelos actuales de gestión de derechos y el papel de las organizaciones colectivas como promotoras de la diversidad cultural y al servicio de las necesidades sociales o educativas de sus miembros.

Asimismo se abordarán también los nuevos retos tecnológicos a los que se enfrentan tanto los creadores como las entidades de gestión y los derechos de autor en las redes sociales, entre otros asuntos. La inauguración del congreso correrá a cargo de la subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, Carmen Páez Soria.

Acto seguido, Mihály Ficsor, consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y de la Unión Europea, así como uno de los mayores expertos del mundo en derechos de autor, impartirá la ponencia de apertura.

Otros de los expertos nacionales e internacionales que intervendrán en este foro son Adriana Moscoso del Prado, presidenta del Comité de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y directora general de la Asociación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC); Marcelo Castello, presidente del Consejo de Administración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) o Cristina Perpiñá-Robert, directora general de SGAE.

Participarán también Iban García del Blanco, eurodiputado y portavoz en la Comisión de Asuntos Jurídicos; Caroline Bonin, directora jurídica de la francesa Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música (SACEM); Mitko Chatalbashev, director regional para Europa de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC); András Szinger, director general de la Oficina Húngara para la Protección de los Derechos de Autor (ARTISJUJ); Sylvain Piat, director de Estándares y Normas de CISAC; Alma Martínez, editora musical de BOA/Altafonte, y los compositores Sabino Méndez, vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho de SGAE; Adriá Salas (La Pegatina) y Sofía Comas, entre otros.

Además, Will Page, ex Economista Jefe de Spotify y PRS for Music y autor del libro 'Tarzan economics', impartirá una ponencia sobre la actual situación del streaming en España, las plataformas de inteligencia artificial y los nuevos mercados emergentes.

Las entidades de gestión colectiva tienen como finalidad administrar los derechos de autor de sus socias y socios. Son organizaciones sin ánimo de lucro que pertenecen y son democráticamente dirigidas por sus propios miembrosy gestionadas por sus órganos de gobierno.

El presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha defendido el trabajo desarrollado por estas organizaciones, ya que son "esenciales para impulsar y preservar la diversidad cultural". "Acogen y promueven el acceso al mercado de las obras de creadores que no han alcanzado la fama, que se mueven por los circuitos minoritarios y que, por lo tanto, quedan fuera de los intereses de otros operadores de gestión de derechos con ánimo de lucro", ha concluido.