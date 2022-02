La edición de la 'nostalgia' de ARCO vuelve a febrero entre "rigurosos protocolos" de seguridad sanitaria

La feria tendrá en esta edición un total de 185 galerías procedentes de 30 países, 25 galerías menos que en época prepandémica

ARCOmadrid 2022 volverá a sus fechas habituales de febrero --del 23 al 27 de este mes en Ifema Madrid-- tras la excepción que supuso la anterior edición en julio del año pasado debido a la pandemia y con un "riguroso protocolo" de seguridad sanitaria que incluirá la exigencia del certificado Covid y el uso obligatorio de mascarillas FFP2.

"Volvemos al espacio que históricamente hemos ocupado con nuestra fecha. ¿Va a ser lo mismo? Evidentemente, no después de lo que ha pasado, que nos ha hecho pensar mucho y por eso será una feria un poco más pequeña. Pero queremos volver a la normalidad desde el trabajo", ha admitido la directora de la feria, Maribel López, en rueda de prensa.

Una de las primeras decisiones que ha supuesto ese regreso a la 'nueva normalidad' es retomar las celebraciones por el 40 aniversario, que se vieron aplazadas por el covid. El resultado es el programa comisariado ARCO 40 (+1) Aniversario, que incluirá una selección de 19 galerías que han sido relevantes en la historia de la feria.

Juana de Aizpuru, Leandro Navarro o Giorgio Persano son algunos de los nombres que estarán presentes en esta sección concebida incluso como "museo imaginario" que incluirán míticas piezas que pasaron por la feria y finalmente no encontraron comprador. Desde un iglú del artista Mario Merz hasta un cuadro de la artista María Moreno que estuvo en la edición del año 1982, pasando por obras de Rogelio López Cuenca o Dora García concebidas antes de alcanzar su repercusión internacional.

"No es más de lo mismo, puesto que ya hay secciones que hablan de artistas nuevos. Se pretendía buscar esas obras que no están en el museo y siguen en el mercado, obras huérfanas que deberían estar en colecciones o museos. Se trata además de piezas de los años 80 o 90 no vistas hace mucho tiempo y que, en algunos casos, están hasta guardadas en almacenes", ha apuntado uno de los comisarios de este espacio, Sergio Rubira --junto a María Inés Rodríguez y Francesco Stocchi--.

ARCO 40 (+1) incluirá también un espacio con pequeños reportajes de lo que la feria en sus primeros 15 años --"ahí ya se veía que había unos primeros problemas con los impuestos: el del 'lujo' y los aranceles en las aduanas", ha indicado Rubira-- y, como curiosidad, un dato: habrá un 60% de obras de artistas mujeres. "Queríamos revisar el relato y hemos forzado porque es importante evidenciar cómo se puede generar un nuevo discurso", ha indicado.

La feria de ARCOMadrid tendrá en esta edición un total de 185 galerías procedentes de 30 países (un 61% de presencia internacional). De todas ellas, 159 galerías participarán en el programa general. "Esta edición no dejará indiferente a nadie", ha señalado el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas.

25 GALERÍAS MENOS

En la edición prepandemia del año 2020, acudieron 210 galerías, por lo que habrá 25 menos en este año. Preguntada por esa reducción de tamaño, Maribel López ha reconocido que se trata de un "ejercicio de contención voluntario". "El contexto ayuda a construir esto: queríamos que se redujera el tamaño sutilmente", ha asegurado.

Las previsiones para esta edición son "muy positivas" y desde ARCO se confía en haber alcanzado "estabilidad" después de dos años complicados. "Por el momento, los registros de profesionales y peticiones de visitantes y coleccionistas son muy buenas. Además, hemos percibido que las ganas de llegar a la feria con voluntad de comprar son muy altas, solo falta esperar a que se confirme en esos días", ha concluido la directora de ARCO.

