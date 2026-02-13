Flamenco Real presenta el espectáculo 'Maridaje', uniendo la voz de Sonia Miranda y el baile de Aitana Rousseau

Flamenco Real Presenta El Espectáculo 'Maridaje', En El Que Se Une La Voz De La Cantaora Sonia Miranda Y El Baile De Aitana Rousseau. - FLAMENCO REAL

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Flamenco Real presenta el espectáculo 'Maridaje', en el que se une la voz de la cantaora Sonia Miranda y el baile de Aitana Rousseau. Podrá verse el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero en el Teatro Real.

Se trata de una propuesta concebida como una reunión de "talentos", explica el Real en un comunicado. "Explora la química natural y la armonía entre dos artistas que poseen lo que Camilo José Cela definía como voz propia", añade.

La cantaora sevillana Miranda es reconocida por su conocimiento del repertorio clásico y su dominio estilístico. Se ha formado con maestros como José de la Tomasa y su trayectoria está avalada por premios en los concursos más prestigiosos, como los de Córdoba, La Unión y Lo Ferro.

Por su parte, la almeriense Rousseau aporta un baile de "gran madurez escénica". Se formó en el Ballet Flamenco de Andalucía y habiendo formado parte del Ballet Nacional de España, se ha consolidado como una de las figuras emergentes más potentes del flamenco actual, defiende el Teatro Real.

El espectáculo establece un "vínculo simbólico" con la Peña El Taranto de Almería. Fundada en 1963, es una de las instituciones flamencas más antiguas y prestigiosas de España, reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019) y el Premio Internacional Manolo Sanlúcar (2024).