Fontanals-Cisneros no descarta donar su colección a otro país si no llega a un acuerdo con el Gobierno

Publicado 22/02/2019 13:27:26 CET

Asegura que reformar La Tabacalera, donde se expondría su colección, costaría "entre 10 y 15 millones de euros"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mecenas Ella Fontanals-Cisneros ha asegurado que si "en un tiempo determinado" el Gobierno de España no toma una decisión para la ubicación de su colección, "posiblemente" podría donarla "a otro sitio".

En concreto, la coleccionista ha fijado como posible fecha límite el próximo 1 de junio, cuando se tomará "uno o dos años sabáticos de reposo". "El límite viene de que estoy muy cansada con todo esto, por mi salud. La fundación continuará haciendo su labor, pero si yo no he podido en estos años no creo que ninguno de los que voy a dejar vaya a poder", ha señalado sobre las negociaciones con el Gobierno.

Así lo ha manifestado este viernes 22 de febrero durante la presentación de la exposición 'SinCrónicas: Horizontes del arte contemporáneo peruano desde el coleccionismo', donde ha destacado, en declaraciones a los medios, que políticamente "hay una cantidad de cosas que están inciertas" sobre la donación de su colección.

La colección donada por Fontanals-Cisneros se expondría en La Tabacalera de Madrid pero, en su opinión, el presupuesto para su reestructuración "va a necesitar por lo menos entre 10 y 15 millones de euros". "Ellos dicen que menos. Esto es un proyecto que tiene que ir más allá del Ministerio de Cultura, esto es una cosa de Estado. La Tabacalera es el espacio ideal", ha afirmado.

"QUIERO REGALARLO, PERO PARECE QUE NO INTERESA"

"Llevo cuatro años hablando con el Gobierno y no logro que deje el espacio para exponerlo, quiero regalarlo pero parece que no interesa. Se dejan de ver cosas fantásticas porque se guardan y yo no quiero eso", ha lamentado la mecenas, destacando que sería un museo "muy importante para España y no solo para los latinoamericanos".

La coleccionista ha defendido que una representación "muy amplia" de la sociedad civil debe estar presente "en la preservación y el cuidado" de sus obras. "Son como 400 obras en donación y otras 600 en comodato", ha precisado.

Respecto a la posibilidad de ubicar su colección en Matadero, Fontanals-Cisneros ha subrayado que "no había una dirección muy clara para dónde iba esa eso". "Mi idea es un espacio para la colección y después paseos itinerantes para exhibiciones itinerantes donde hubiera experimentación, que funcionara como un museo normal con una colección permanente que apoye al museo", ha explicado.

4,7 MILLONES DE EUROS Y MÁS DE 3.000 OBRAS

El anterior secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, anunció en una comisión en el Congreso el pasado mes de abril que el centro expositivo contaría con un presupuesto inicial de 4,7 millones de euros en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 --con la aportación de 1,6 millones de euros para el primer año--. Previamente, en el marco de la anterior edición de Arco, Cultura había firmado con Fontanals-Cisneros un Memorando de Entendimiento.

Se trata de una de las colecciones privadas de arte latinoamericano más importantes del mundo, con más de 3.000 piezas de artistas muy destacados del panorama internacional, y que recoge no sólo arte pictórico, sino también vídeo y fotografía moderna. Entre otros, cuenta con obras de artistas como Carmen Herrera, Cildo Miereles, Jesús Soto, y fotografía como la de los artistas Grete Stern y Horacio Coppola, Leo Matiz o Paulo Pires.

Según este memorando, el Ministerio destinaba cerca de 5.000 metros cuadrados útiles para poner a disposición del público esta colección. De esta manera, en un futuro próximo, en Tabacalera convivirían los colectivos que actualmente ya utilizan parte del edificio, con una zona expositiva del Museo Reina Sofía, otra dedicada a exposiciones de artistas emergentes y el espacio expositivo de la Colección de Arte Contemporáneo de las Américas.