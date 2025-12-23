El Gobierno aportará 500.000 euros al Fondo Ucraniano de Patrimonio Cultural para la protección del sector

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha acudido al Congreso para informar sobre los resultados de las últimas c - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado a instancias del Ministerio del Cultura una aportación de 500.000 euros para el Fondo Ucraniano de Patrimonio Cultural.

Este fondo, creado por la Alianza para la Resiliencia Cultural de la que el Gobierno de España forma parte junto con otros países europeos, tiene como objetivo coordinar el apoyo financiero y técnico para la protección y la recuperación de la cultura y el patrimonio cultural ucranianos.

En concreto, sus prioridades son apoyar la salvaguarda, restauración y rehabilitación patrimonial, así como promover la innovación en los procesos de restauración y la capacitación de los profesionales de este ámbito, junto con el intercambio de buenas prácticas y conocimiento especializado con otros países.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia tiene un fuerte impacto a nivel humanitario, pero también cultural, explica el Gobierno en un comunicado.

El departamento que dirige Ernest Urtasun calcula que 1.599 lugares patrimoniales han sido dañados o destruidos, por lo que el Ministerio se une a los esfuerzos por proteger y reconstruir al sector cultural ucraniano afectado por la invasión rusa, así como realizar un acompañamiento en el proceso de construcción de paz, en el que la cultura tiene un papel fundamental.

De hecho, Cultura ha venido realizando diversas acciones para la protección y la promoción del patrimonio cultural ucraniano. En 2024, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) realizó una contribución voluntaria de 300.000 euros al Fondo Europeo de Solidaridad para el Cine Ucraniano, a través del Centro Nacional de Cine e Imágenes Animadas (CNC), institución francesa del cine. En el año 2025, la aportación a dicho Fondo ha sido de 100.000 euros.