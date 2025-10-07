El Gobierno destina casi 31,5 millones para contratar la seguridad en diez dependencias de Patrimonio Nacional

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes autorizar al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional la contratación del servicio de vigilancia de seguridad en diez de sus dependencias, por un valor estimado de 31.499.007,25 euros.
En concreto, se ha autorizado la contratación del servicio de vigilancia de seguridad en las dependencias sitas en El Pardo, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, La Granja de San Ildefonso, Sevilla, Palma de Mallorca, Yuste, Lanzarote, Patronato de Huelgas y Patronato de Santa Clara.