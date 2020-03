El Kamikaze abrirá con un tercio del aforo por el coronavirus para "buscar el medio entre irresponsabilidad y tragedia"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pavón Teatro Kamikaze continuará con sus funciones siguiendo las recomendaciones sanitarias con la apertura de un tercio del aforo en próximos espectáculos, una decisión que trata de buscar "un punto medio" de responsabilidad durante la epidemia de coronavirus.

"Entre el escenario de irresponsabilidad de hacer como que no está sucediendo nada y los fundamentalismos de tragedia, esta decisión es un punto medio. Hay que intentar asumir lo que ocurre ahora y ser respetuoso con las directrices y cada ciudadano es libre si quiere o no venir al teatro", ha señalado uno de los responsables del teatro, Israel Elejalde, en la presentación de la nueva función del teatro, 'Traición'.

Así, el Pavón Teatro Kamikaze estará en contacto con los espectadores con entradas para las funciones que ya hayan excedido el máximo aforo permitido por las nuevas medidas de contención para ofrecer la posibilidad de reembolso o cambio de entradas. A aquellos que excedan el cupo de un tercio, se les reubicará en otra función o se recurrirá al reembolso.

La venta de entradas para representaciones de 'Traición' continúa abierta, pero cuando superen ese tercio se cerrarán. Por el contrario, para el espectáculo que ya estaba en cartel, 'Una novelita lumpen', se han suspendido las funciones que quedaban por hacer --hasta el 15 de marzo--. "Las funciones se ha suspendido porque de 80 butacas pasar a 30, para eso no da ni para pagar la luz", ha lamentado Elejalde.

El propio actor y director ha reconocido que la venta de entradas para 'Traición', obra del Premio Nobel de Literatura Harold Pinter adaptada por Pablo Remón, iba "estupendamente" y ese tercio había sido vendido durante las dos primeras semanas disponibles.

"Esto para una institución privada es una crisis bastante importante que esperemos sortear de la mejor manera posible y que no vaya a peor. Ahora mismo estamos en un periodo de prueba para todos de 15 días pero sabemos que esto puede cambiar día a día", ha reconocido el director de la obra, que estará en cartel hasta el próximo 26 de abril.

En 'Traición', que cuenta con los actores Raúl Arévalo, Irene Arcos y Miki Esparbé como protagonistas, se narra la relación de un trío amoroso durante la década de los 70 en Inglaterra, a lo largo de nueve años. "Pinter es un autor con una enorme capacidad para ir al hueso y resonar en todo lo que ocurre ahora sin que lo pretendiera muchisimo menos", ha explicado Elejalde.

"'Traición' habla sobre nuestra incapacidad para reconocer nuestros miedos y nuestras necesidades y de que el control y el poder tienen mucho que ver con hurtar información al que tienes enfrente e intentar descubrir sus puntos flacos: como personas que juegan al ajedrez", ha añadido.

EL HUMOR "SOLEMNE"

Para Remón, Pinter se trata de "uno de los autores fundamentales del siglo XX" que, en esta obra, demuestra que "sigue siendo un poeta de la palabra". "Me di cuenta de que era difícil, por no imposible, traducir esas emociones y sentimientos tan inglesas a un momento actual", ha reconocido.

De hecho, el humor "solemne" que circula por la obra también es algo que han destacado los participantes de la obra, como Raúl Arévalo. "Es un humor al que no estamos acostumbrados, pero es más fino. Tengo una novia media inglesa y un suegro galés y estos cinco años me he hecho un master en ese humor", ha bromeado.