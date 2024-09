Muriel Romero se pone al frente del CND, que no tenía directora desde 1987, con un proyecto de gran peso femenino

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bailarina y coreógrafa Muriel Romero ha presentado este miércoles su proyecto, con gran peso femenino, como directora de la Compañía Nacional de Danza (CND), un cargo que no ocupaba una mujer desde 1987.

Junto con Muriel, Mayda Islas será directora adjunta; Ana Catalina Román, asistente a la dirección artística; Violeta Gastón; maestra repetidora; Pachi Cabanillas; director técnico; y Arturo Barral, gerente.

Además del equipo directivo, Romero ha apostado por "dar oportunidad a mujeres coreógrafas muy reconocidas en España" -aunque también emergentes- pero que no han pisado la CND hasta ahora; un repertorio inédito "nunca bailado" en la compañía; el diálogo, compromiso y "autocrítica" entre los trabajadores; o la innovación como "fin último".

DANZA INCLUSIVA Y RURAL

Uno de los ejes a los que más importancia ha dado el nuevo equipo ha sido a "inclusión" en la danza y, en ese sentido, Romero ha mostrado su compromiso para incluir a personas con discapacidad en la compañía, además de acercar la danza a las zonas "más rurales" de España.

"La agenda 2030 tiene una mirada con derechos humanos. Es algo que también he trabajado bastante, en la inclusión con personas de diferentes discapacidades. Luego, en mi trabajo también se hace mucho por la inclusión en educación y en la sociedad. Por ejemplo, poder abrir la CND, que tiene una tarea completamente institucional, a los públicos, a los sectores más discriminados, especialmente a los niños que no puedan acceder a la danza. Cuando hablo de descentralizar, de acceder, hablo de que en todas las provincias posibles la danza llegue, me refiero a algo rural, descentralizar", ha añadido Romero.

Por otro lado, aunque la nueva directora ha asegurado que la danza clásica también "va a tener cabida", uno de los ejes de su programa es dotar a la CND de un carácter singular que permita ampliar los clásicos iconos dancísticos trabajando con otras artes (como la creación musical y literaria), de modo que se posibilite ensalzar el patrimonio cultural español al tiempo que se continúa desarrollando una personalidad propia para este centro de creación, siempre apoyada por bailarines "de máximo nivel".

En todo caso, Romero ha explicado que este 2024 es "un año de transición" ya que solo llevan tres semanas trabajando en la confección de los nuevos programas. Además, ha asegurado que se respetará la programación del anterior director, Joaquín De Luz.

También se recuperará anualmente una obra de repertorio del siglo XX no representada hasta ahora en España, siempre en consonancia con el elenco de la Compañía. Asimismo, tiene entre sus objetivos prioritarios fomentar la creación conjunta entre coreógrafos y compositores contemporáneos, así como con artistas de diferentes disciplinas tanto nacionales como extranjeros.

La designación de Romero por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) convierte a la coreógrafa en la tercera mujer que ocupa el puesto, junto con María de Ávila y Maya Plisetskaya.