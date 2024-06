'Orlando' de Virginia Woolf, 'La gaviota' de Chéjov o 'Nada' de Carmen Laforet, obras del CDN para la temporada 24-25

La institución ha registrado 119.500 espectadores en la temporada 23-24, un 17% más

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional (CDN) acogerá para la próxima temporada 2024-2025 obras como 'Orlando' de Virginia Woolf, 'La gaviota' de Chéjov o 'Nada' de Carmen Laforet, que completan una programación integrada por 29 producciones, siete más que el año anterior, de las que 14 son estrenos absolutos, y 50 actividades complementarias.

La nueva temporada se ha estrenado este miércoles, bajo el lema 'Dramas donde encontrarnos' en el Teatro Valle-Inclán , donde han intervenido el director del CDN, Alfredo Sanzol, y la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, que ha afirmado que la nueva temporada estará marcada por la palabra "encuentro".

"La paradoja de la que se ocupan los dramas es que los encuentros que se inician con una separación pueden acabar en unión y viceversa y, dentro de una trama, los giros inesperados que producen los encuentros transforman la realidad de la historia", ha señalado.

Por su parte, Sanzol ha destacado la importancia del pasado para construir el futuro. "Frente a la amenaza de desintegración con la que nos controlan, es esencial el encuentro. Aún a riesgo del conflicto, o precisamente por el conflicto, la creación de lo nuevo exige la presencia del otro, y la presencia del pasado", ha asegurado.

Entre los montajes que compondrán el cartel de los dos teatros del CDN - el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán, un 45 por ciento de las producciones estarán dirigidas por mujeres y el 55 por ciento por hombres. Además, la nueva temporada ofrece dos montajes inclusivos, 18 funciones totalmente accesibles y 29 funciones con audiodescripción y sonido amplificado.

La Sala Grande del Teatro Valle-Inclán acogerá cinco montajes: 'This Is Not an Embassy (Made in Taiwan)' (20-22 septiembre), creado y dirigido por Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) y con dramaturgia de Szu-Ni Wen; 'Le congrès ne marche pas' (2-20 de octubre) escrita por Joan Yago y dirigida por Israel Solà; '1936' (29 de noviembre-26 de enero), con texto de Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, bajo la dirección de Andrés Lima, que reflexionará sobre lo que significó para España el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936; 'Los nuestros' (21 de febrero-6 de abril), escrita y dirigida por Lucía Carballal; y 'La Patética' (30 de abril-15 de junio), escrita y dirigida por Miguel del Arco.

Por su parte, la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán ofrecerá seis montajes. Entre ellos destaca 'La gaviota' (9 de octubre-10 de noviembre), adaptación escrita y dirigida por Chela De Ferrari de la obra homónima de Antón Chéjov e interpretada por un elenco en su mayoría con discapacidad visual; 'Ensimismada' (28 de noviembre-20 de diciembre), escrita y dirigida por Alfredo Sanzol; 'Árido' (2-5 de enero), con dramaturgia de Patricia Arroyo y Vera González y dirección de esta última; 'La mujer fantasma' (22 de enero-16 de febrero), comedia escrita y dirigida por Mariano Tenconi; 'Vulcano' (7 de marzo-13 de abril) reúne a Victoria Szpunberg en la autoría y a Andrea Jiménez en la dirección; 'Los brutos' (7 de mayo-15 de junio), escrita y dirigida por Roberto Martín Maiztegui.

En la Sala Grande del Teatro María Guerrero, que acogerá cinco producciones, destacan 'Orlando' (25 de abril-8 de junio) de Virginia Woolf que contará con la dramaturgia de Gabriel Calderón y Marta Pazos y 'Nada' (8 de noviembre-22 de diciembre) de Carmen Laforet, en versión de Joan Yago y Beatriz Jaén.

La Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero exhibirá cuatro obras teatrales: '¿Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, verdad?'; 'GRRRL'; 'Roland mon amour'; y 'Las apariciones.

ACTIVIDADES DE ACCIÓN DRAMÁTICA

De forma transversal a la nueva programación, la Temporada 24-25 se complementa con la iniciativa Acción Dramática, con el fin de acercar el teatro a la ciudadanía y de ampliar la capacidad de acción del teatro.

En la próxima temporada, se contará con iniciativas como Nuevos Dramáticos, con la coordinación pedagógica de Lucía Miranda, el Club de lectura moderado por Adrián Perea o el Taller de iniciación a la escritura teatral.

Además, en colaboración con Acción Cultural Española, la Academia de España en Roma, el Royal Court, La Chartreuse, las Münchner Kammerspiele y el Maxim Gorki Theater de Berlín, se convocará una nueva edición de las Residencias Dramáticas.

También se celebrarán los ciclos + Dramas, Cinedrama o Cartas Blancas y tendrá lugar el Dramático Weekend Pro, un encuentro internacional para profesionales de la gestión cultural, y se retomaran los talleres de conciliación vinculados a las producciones.

BALANCE TEMPORADA 2023-2024

Por último, el CDN ha compartido los datos de la temporada saliente, en la que han aumentado tanto las cifras de asistencia del público general como los datos del público menor de 30 años.

En el caso de la asistencia del público general, el CDN ha aumentado su publico un 17 por ciento al pasar de los 101.795 espectadores de la temporada 22-23 a los casi 119.500 de la 23-24. Entre el público menor de 30 años, la asistencia ha alcanzado los 11.349 espectadores por los 11.173 de la temporada 22-23.

De la temporada que se cierra, doce montajes han colgado el cartel de agotadas localidades: 'La madre de Frankenstein', 'Sans tambour', 'La casa de Bernarda Alba', 'Así hablábamos', 'The Garden of Delights', 'Iribarne', 'Hedda Gabler', 'Pequeño cúmulo de abismos', 'Play!', 'Feriantes', 'El teatro de las locas' y 'Breve historia del ferrocarril español'.

Asimismo, un total de 15 producciones han estado de gira, visitando 122 teatros y realizando 190 funciones.