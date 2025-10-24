El PP lleva el combate Cervantes-RAE al Congreso y pregunta al Gobierno si respalda las declaraciones de García Montero

El director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Español (ASALE), Santiago Muñoz Machado (izquierda) y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (derecha) - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas para contestación del Gobierno en relación al combate abierto entre los directores del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española (RAE). Entre ellas, los 'populares' cuestionan al Ejecutivo sobre si respalda las declaraciones y valoraciones realizadas por el director del Cervantes, Luis García Montero, sobre el de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Además, preguntan al Gobierno si "entra dentro de sus atribuciones interferir o influir" en el proceso de elección del director de la RAE. El mandato de Muñoz Machado acabaría el próximo 2026 y el mismo García Montero hacía referencia a esta elección.

Por otro lado, el PP plantea que la "polémica" surgida tras las declaraciones del director del Cervantes pueda debilitar el papel del español como "lengua global y factor de influencia internacional" y le pide al Ejecutivo que responda sobre si entra dentro de las competencias institucionales de García Montero "juzgar públicamente" las actuaciones de Muñoz Machado. "¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de alguna irregularidad administrativa o de gestión en el seno de la Real Academia Española?", termina el PP.

El duelo dialéctico se remonta al jueves 3 de octubre, desde que García Montero asegurarse que "la RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho" -en referencia a su director, Muñoz Machado-.

Poco después, el pleno de la RAE, reunido en Madrid, aprobó por unanimidad una declaración en la que tachaba esta afirmación de "agresión" contra Muñoz Machado y defendía la "labor extraordinaria" en sus siete años de mandato, al que ha accedido, tal y como recordaban, democráticamente en dos ocasiones.

Lejos de limar asperezas durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebraba la semana pasada en Arequipa (Perú) y que ambas instituciones organizaron junto al país andino, los directores protagonizaron una tensa rueda de prensa.

En este encuentro, García Montero aseguraba que ya "habrá tiempo" de hablar, no sobre el actual director de la RAE, si no sobre su sucesor, "que tiene mucho que ver con el comunicado que hizo la academia el otro día". "Ni idea", respondía el director de la RAE.

Por otro lado, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP) también mostró su apoyo a Muñoz Machado, frente a las "críticas injustificadas". Fuentes de la RAE aseguran a Europa Press que ven el "ataque" de García Montero al director de la RAE como una "cuestión personal e inexplicable" del primero.

Después de las declaraciones del escritor y académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte, que entraba finalmente en el combate para llamar "mediocre y paniaguado" al director del Cervantes y acusar al Ministerio de Asuntos Exteriores de querer "colonizar" la RAE, el titular del departamento de Cultura eludía el tema, aunque sí ensalzaba el "magnífico trabajo" de García Montero al frente de la institución.

El Cervantes cuenta con una financiación del 56% por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que un 43% de sus fondos son propios. La RAE, por su parte, cuenta con un 80% financiación de administraciones públicas y un 20% de recursos propios.

Finalmente, el pasado viernes, todas las academias de la (ASALE) se adherían a Muñoz Machado. "La ASALE quiere reconocer, muy especialmente, el firme liderazgo intelectual y cultural que desarrolla nuestro presidente, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado", explicaba la institución.