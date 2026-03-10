El Real Teatro del Retiro repiensa a Mozart y su 'La flauta mágica': "Los niños son el público más exigente" - TEATRO REAL

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Teatro del Retiro "repiensa" la obra 'La flauta mágica' de W. A. Mozart en una nueva producción para niños y jóvenes que se estrenará el próximo 21 de marzo en este escenario del Teatro Real y del Ayuntamiento de Madrid.

"Estamos respetando más profundamente al compositor, no haciendo literalmente lo que dice, sino volviendo a recuperar la experiencia de lo que apuntan las ideas musicales. El proyecto tiene esta característica original (...) Se puede (el público) llevar, espero, una agradable sorpresa. Los niños son el público más exigente porque son las personas que tienen el corazón más limpio y la mente más abierta", ha explicado el director musical, Alexis Delgado, durante la presentación este martes.

La ópera, que es una coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Teatro Principal de Ourense, fue la única que escribió Mozart -este año es el 270 aniversario de su nacimiento- y en este caso cuenta con libreto del dramaturgo Emanuel Schikaneder.

Así, narra las aventuras de Tamino quien, junto a Papageno y con la ayuda de una flauta encantada, se embarca en un viaje para rescatar a Pamina, hija de la poderosa Reina de la Noche.

Concretamente, esta producción que se representará hasta el 29 de marzo en el Real Teatro de Retiro, es una versión en castellano de Susana Gómez, fue concebida como una ópera-estudio y será interpretada en una versión para piano a cuatro manos de Bruno Dozza, a cargo de Carolina Hernández y Delgado.

En ese sentido, Delgado ha añadido que esta versión no "empequeñece" la original solo porque sea para jóvenes. "Que sea para niños no quiere decir que mengue o se reduzca o se empequeñece la grandeza de esta música", ha apuntado.

El elenco está conformado por 7 cantantes, cuatro de ellos procedentes del programa Crescendo del Teatro Real, tal y como ha explicado el director artístico del Real, Joan Matabosch, que ha mostrado su "satisfacción y orgullo".

Concretamente, estos jóvenes son el tenor Pablo Puértolas, en el papel de Tamino; la soprano Lucía Iglesias, como Pamina, la soprano Natividad Oval, con dos personajes a su cargo, Reina de la noche y Papagena, y la mezzosoprano Yasmín Forastiero, interpretará los personajes de la Dama y el Genio. Completan el reparto; el bajo Adrián Saiz, Sarastro; el barítono Aslam Safla, Papageno, y el tenor Yasel IIIarramendi, Monóstatos.

La puesta en escena es de Raquel Alarcón, quien ha asegurado que juega con la realidad y la ficción para construir una escenografía y ambientación inspiradas en otros artistas.

"Hay mucho humor, mucha complicidad y hemos querido generar un mundo que fuera atractivo y cercano a los chicos y chicas a través de personajes que estén vestidos y transformados como si fueran figuras del mundo del rock o del anime, inspirados en figuras tan fuertes y potentes de nuestra cultura contemporánea como David Bowie o el mundo del imaginario del anime. Jugando mucho con una riqueza de referencias que a ellos les puedan interpelar y que les pueda resultar divertido, atractivo, interesante", ha detallado Alarcón.