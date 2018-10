Sastrón (SGAE) dice que "no existe razón que justifique" la intervención de Cultura y pide al ministro "responsabilidad"

Actualizado 28/08/2018 13:47:05 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha asegurado que "no existe razón alguna que justifique ningún tipo de intervención" del Ministerio de Cultura y Deporte a la entidad, al tiempo que ha pedido al ministro José Guirao "responsabilidad propia de un cargo público".

Guirao reconocía en una entrevista con Europa Press que la intervención de la SGAE podría darse antes de sus elecciones el próximo 26 de octubre, en caso de que la sociedad de autores no cumpliera con los requerimientos del departamento ministerial, recordando además que se estaba "haciendo daño a la imagen" de los creadores.

Sastrón ha afirmado que desde la SGAE se ha dado respuesta "a todos y cada uno" de los requerimientos llegados desde Cultura "en tiempo y forma", hecho del que supone "se ha informado al ministro". "No hay posibilidad de una intervención que está perfectamente delimitada por la legislación vigente que, no me cabe duda, el ministro debe conocer", ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de la entidad.

El directivo ha reiterado que "no existe obligación legal alguna" que exija la implantación del voto electrónico para las elecciones del próximo 26 de octubre --tal y como reclama Cultura-- ni tampoco lo obligan los actuales Estatutos de la SGAE.

"Lo que sí me parece de una enorme gravedad es que el ministro hable de una 'supuesta falta de democracia interna', dando a entender que aquellos socios que no puedan trasladarse a Madrid no podrán votar en las elecciones, omitiendo, o lo que es peor, ignorando que no solo se disponen urnas de voto presencial en las sedes SGAE de los distintos territorios del estado español en la jornada electoral, sino que además los propios estatutos prevén un sistema de voto por correo", ha lamentado Sastrón.

En este sentido, ha defendido que se trata de un sistema electoral "en todo semejante" al ya utilizado en elecciones anteriores de la SGAE y también similar "en este sentido al que se utiliza en las propias elecciones generales en España".

Respecto al "daño a la imagen" de los creadores, Sastrón ha aseverado "coincidir" con Guirao, aunque sin "compartir" que sea el propio ministro, "el encargado de defender a esos creadores", quien traslade dicha información. "Más aún cuando esta no es cierta y solo refleja una carencia de información por parte de quien debería conocer mejor el ámbito sobre el que ejerce su responsabilidad o, al menos, asesorarse convenientemente", ha añadido.

"Yo no le pido 'ejemplaridad' al señor Guirao, pero sí la responsabilidad propia de un cargo público que no debería cuestionar tan ligeramente al colectivo de creadores y a su entidad de gestión, causando grave perjuicio y contribuyendo a su desprestigio", ha concluido Sastrón.