Scurati publica la 4ª parte de su serie de Mussolini: "Las fuerzas enemigas de la democracia liberal ya están aquí"

Publica 'M. La hora del destino' (Alfaguara), el cuarto volumen de su saga sobre la vida de Benito Mussolini

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El escritor y pensador italiano Antonio Scurati (Nápoles, 1969) ha asegurado que se debe dejar de esperar "la vuelta del fascismo" con símbolos como "las camisas negras" porque las "fuerzas enemigas" de las democracias liberales "ya están en los gobiernos", en alusión a Italia.

"No tenemos que esperar la vuelta de las camisas negras, porque las fuerzas enemigas de la democracia liberal ya están aquí, en el gobierno (italiano). Este clima político-cultural, esta censura, estos ataques personales a los intelectuales hace que estemos muy lejos de la libertad de expresión", ha añadido Scurati durante la presentación de la novela este viernes en Madrid.

En ese sentido, ha reiterado que, en la actualidad, el peligro real es el fenómeno del populismo soberanista, término con el que ha calificado al Gobierno italiano de Giorgia Meloni, el cual hereda "algunas características" del fascismo histórico.

"Esperar la amenaza de la democracia por parte de un regreso del fascismo en su forma histórica nos empuja a evaluar el peligro ya en el momento, que proviene de los populistas soberanistas y que están dentro de la casa democrática y en algunos casos la gobiernan. Estos heredan algunas características del fascismo histórico, pero no todas. Tenemos que dejar de esperar el regreso de las camisas negras o, en España, de las camisas azules. Porque no volverán en esa forma, pero en alguna medida ya lo han hecho", ha reflexionado.

"TRUMP TIENE CARACTERÍSTICAS DEL MUSSOLINISMO"

Aunque Scurati ha rechazado denominar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de "fascista" sí ha explicado que se trata de un político que tiene "muchas características del mussolinismo".

"Donald Trump no proviene de una cultura política fascista, no proviene de ninguna cultura política. La verdadera amenaza a la democracia es su extrañidad a cualquier cultura política novecentesca. Como había prometido (Trump), empieza a romper todas las reglas y principios que gobernaban la vida política americana hasta ayer. Su figura personal reúne a la perfección muchas de las características que tiene el populismo, en particular, del mussolinismo. Porque Mussolini vuelve a Trump y a otros líderes no como fundador del fascismo, sino como el primer líder populista de la historia", ha destacado.

Así, ha explicado que es "contrario" al uso de la palabra 'fascista' para definir a un adversario político con "características autoritarias".

"Siempre he sido contrario al uso de la palabra fascista para definir a un adversario político que tiene características autoritarias. Porque pienso que desvía nuestra atención con respecto al peligro real", ha explicado.

Después de 'M. El hijo del siglo', 'M. El hombre de la providencia' y 'M. Los últimos días de Europa', Scurati firma 'M. La hora del destino', el cuarto volumen de su aclamada saga sobre la vida de Benito Mussolini. En esta ocasión, Scurati retrata los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de un dictador cegado por "sus obsesiones", cada vez más solo, y que mandará centenares de miles de hombres a la muerte.

Precisamente, ha asegurado el escritor, esta saga le ha permitido retratar la historia del fascismo en Italia, donde políticos como Meloni "atacan" cualquier "narración antifascista" porque quieren reescribir la historia "revaluando el fascismo".

"Son su enemigo el número uno. Porque he tomado posición públicamente, lo que me hace, a sus ojos, un enemigo. Y me atacan de cualquier manera por el hecho de que yo haya renovado una potente, influyente narración antifascista cuando ellos se preparaban, como parte integrante de su programa político, para reescribir la historia revaluando el fascismo", ha reconocido.

En ese sentido, haciendo referencia a la falta de educación de los jóvenes italianos sobre la historia de su propio país, Scurati ha añadido que ellos están dispuestos a "escuchar" y por eso él usa la novela, porque es el "género literario más democrático".