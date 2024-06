Teatros del Canal acoge 'Sibaris', el "extraño y último viaje" teatral del escritor Domingo Villar

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Teatros del Canal estrena desde este viernes 21 de junio la obra póstuma teatral del escritor Domingo Villar, 'Sibaris', un "extraño viaje" que aborda las crisis de creatividad en un autor y cómo afecta a su día a día y a su entorno más cercano.

"Más allá de esa historia de éxito y caída literaria, lo que tiene esta obra es que te permite ver a Villar todo el rato, en las expresiones, en la construcción de diálogos... es como si le pudiéramos tener un poco más entre nosotros", ha explicado su editora en Siruela, Ofelia Grande.

Domingo Villar murió en el año 2022 debido a un accidente cardiovascular a los 51 años. No obstante, antes había dejado pendiente esta obra de teatro, una de sus pasiones y que la propia Grande ha contado que conoció de su existencia en un viaje transoceánico en avión.

"Me leyó toda la obra entera durante ese vuelo, aunque luego cambió bastante: le hacía mucha ilusión porque, en el fondo, lo que quería era actuar él", ha explicado con humor la editora, confirmando después el equipo de la obra que se había reservado un papel secundario precisamente como editor.

Grande ha apuntado que ver esta producción en teatro -que ya se estrenó con éxito en Vigo, ciudad natal del autor- es "un sueño y un regalo de vida", confirmando además que era el único texto que quedaba por publicar de Villar -dejó muy poco empezada su nueva novela 'Olas de invierno', sobre el mundo del surf en Galicia-.

En la presentación de esta obra han estado el actor Carlos Blanco, el director Lois Blanco y el productor Toni Garrido. "Cuando digo lo de que ha sido un extraño viaje, es porque lo hemos hecho sin él -sus hijos nos dijeron ya desde los primeros días de su muerte que había que hacer la obra-. Ha sido lo más divertidamente triste que he hecho en mi vida", ha apuntado Garrido.

La escenografía muestra un salón de una casa con un sofá ajado, una amplia biblioteca y un ventanal que da a un parque y recuerda al Retiro. "Es una viaje de alguien para quitarse un peso de ser famoso, quitarse prejuicios y volver a disfrutar", ha explicado Lois Blanco, quien define esta pieza como "teatro clásico donde hay entradas, salidas y puertas".

Carlos Blanco ha comentado cómo en las discusiones con Villar sobre la puesta en marcha la obra, se terminó recortando la duración de algunas escenas. "A los escritores les cuesta cortar, pero aun así, el resultado es el de un gran autor teatral, con diálogos brillantísimos y llenos de humor y retranca gallega que merecería ser representado en los grandes teatros", ha apuntado.

Ofelia Grande ha reflexionado sobre la idea de éxito y parón creativo -Villar tardó diez años en publicar entre su novela 'La playa de los ahogados' y 'El último barco'- que está flotando constantemente en esta pieza teatral. "Para Domingo el éxito era sentirse querido", ha remarcado.

"A lo largo de estos años, he sido testigo de su éxito comercial, en los medios, con muchas tentaciones de oferta y él no las necesitó o no las quiso en su momento. Era leal hasta la médula, incluso tuvo oportunidad de estar en otra editorial más importante o ganar premios famosos. Pero no sucumbió, porque lo que le gustaba era el reconocimiento de la gente", ha concluido.