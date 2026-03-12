Urtasun anuncia la segunda convocatoria de ayudas a proyectos con especial impacto social por 4,7 millones de euros

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su visita a las murallas de Toledo, a 31 de marzo de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El ministro de Cultura ha visitado las murallas de Toledo, donde el Ministerio de Cultura, a travé - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves la próxima apertura de la nueva convocatoria de ayudas a proyectos culturales con especial impacto social, una subvención que cumple su segunda edición y que cuenta con una dotación de 4,7 millones de euros.

El anuncio se ha realizado durante su visita a la exposición 'Museo La Cañada' en el Centro de Creación Contemporánea La Quinta del Sordo (Madrid), uno de los proyectos beneficiarios de estas ayudas en su edición de 2025.

"La verdad es que esta línea de ayudas ha sido todo un éxito porque hemos tenido más de 1.000 peticiones y hay 58 proyectos que han sido seleccionados en esta primera convocatoria", ha afirmado Urtasun.

El ministro ha ensalzado el proyecto desarrollado en la Cañada Real de Madrid porque "representa muy bien" el tipo de iniciativas que Cultura quiere impulsar. "Lo hemos dicho de forma muy clara, para nosotros la Cultura es una herramienta que no solo es para el consumo cultural sino también una herramienta de creación de comunidad y de construcción de ciudadanía fundamental", ha comentado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitado la sede de la Asociación Tabadol, donde ha tenido un encuentro con algunas de las personas participantes en el proyecto 'La Cañada es real. Museo portátil de la memoria'.

"Esta muestra da voz a las mujeres de la Cañada Real, lugar que necesita también que sus mujeres puedan contar sus historias y que puedan crear cultura y explicar su historia", ha manifestado antes de cargar contra las administraciones madrileñas por "despreciar y dejar de lado" a este barrio de Madrid. "Queremos que ellas puedan contar sus historias", ha subrayado.

'La Cañada es real. Museo portátil de la memoria', coordinado por el colectivo Todo por la praxis, es un proceso de creación colectiva centrado en la recopilación, visibilización y resignificación de las memorias históricas y contemporáneas de la Cañada Real Galiana. Este proceso se realiza de la mano de la Asociación Tabadol, formada fundamentalmente por mujeres migrantes que promueven el empoderamiento, la memoria y la cultura en la Cañada Real, trabajando en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de su comunidad.

La muestra recoge diversas piezas artísticas -esculturas, instalaciones, audios, imágenes y vídeos- que, reunidas, conforman un museo portátil y desplegable, construido a partir de una recopilación colaborativa de memorias materiales e inmateriales de la comunidad y organizado mediante una museografía pensada para representar y reflejar a sus habitantes.

Tras su paso por Madrid, esta muestra viajará por diferentes localidades españolas en los próximos meses, entre las que se encuentran Lleida, Granada y Bilbao.