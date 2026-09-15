Urtasun, sobre el Festival de las Ideas y Allianz: "La participación de empresas vinculadas a Israel no me gusta"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación en la Fundación Ortega-Marañón, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su rechazo a la participación de empresas vinculadas a Israel en actividades culturales, después de que el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero o el cantante Rodrigo Cuevas hayan decidido "poner en suspenso" su participación en el Festival de las Ideas hasta que la entidad no renuncie al "apoyo económico" del patrocinador Allianz por sus vinculaciones con el país judío.

"La participación de empresas vinculadas a Israel en actividades culturales españolas no me gusta. Lo dije ya y me manifesté de una manera muy clara con la presencia de KKR en algunos festivales de música", ha asegurado el ministro a los medios de comunicación, tras inaugurar la exposición 'Lyceum Club Femenino'.

Urtasun, que ha señalado que será el festival el que "tendrá que tomar sus propias decisiones", ha asegurado que "lamentablemente" hay muchas empresas vinculadas a Israel y que no se trata de un "caso aislado". "Las actividades financieras de empresas vinculadas a Israel están muy presentes en la economía española, no solo en la cultura", ha subrayado.

El Festival de las Ideas cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura. Preguntado el ministro si va a exigir la retirada del patrocinio de Allianz, Urtasun ha respondido que se "irá viendo caso a caso" cómo responderá el departamento. "He sido claro desde el primer minuto. A partir de aquí, tendremos que ver caso a caso", ha zanjado.

ROBOS EN MUSEOS, UN FENÓMENO "EUROPEO"

Por otro lado, Urtasun se ha referido a la seguridad de los museos españoles, que en los últimos meses tres de ellos han sufrido el robo de piezas y monedas de oro. El ministro ha asegurado que los robos en las pinacotecas son un "fenómeno europeo y global" y ha defendido que los servicios del Ministerio ya trabajaban con la Policía Nacional antes de los robos producidos este verano.

"Estamos reforzando la seguridad de nuestros museos desde hace ya bastantes semanas. La Policía Nacional nos dijo que necesitaba información de piezas delicadas de museos autonómicos y municipales. Estamos en alerta", ha asegurado.

Urtasun ha apostado por trabajar con la "máxima" cooperación institucional para garantizar la seguridad de los museos. "No pienso polemizar sobre una cosa sobre la cual lo que necesitamos son soluciones", ha manifestado.

El titular de Cultura ha diferenciado entre los museos cuya seguridad corresponde directamente al Ministerio de Cultura y aquellos que dependen de otras administraciones, aunque ha asegurado que el departamento está dispuesto a colaborar también con estas últimas. "A mí me van a encontrar colaborando con todo el mundo para hacer frente a una situación que evidentemente es compleja", ha apostillado.