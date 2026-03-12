Urtasun garantiza el carácter público del INAEM y ve viable su transformación esta legislatura: "Queda mucha"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Jorge Semprún, a 10 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha garantizado este jueves el carácter público del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y ha asegurado que su transformación sigue siendo viable durante la actual legislatura, tras el rechazo de los sindicatos a la propuesta de Cultura de convertir el INAEM en una Entidad Pública Empresarial (EPE).

"Siempre he dicho que vamos a garantizar el carácter público del INAEM. El diálogo que se está produciendo estos días es fruto de que estamos permanentemente dialogando con ellos", ha asegurado el ministro durante su visita a la exposición 'Museo La Cañada' en el Centro de Creación Contemporánea La Quinta del Sordo (Madrid).

Urtasun ha asegurado que "por supuesto" es posible que la transformación del INAEM se lleve a cabo en la actual legislatura."Queda mucha legislatura por delante", ha subrayado.

"A veces nos instalamos siempre en que la legislatura se va a terminar mañana. Yo quiero reiterar que el Gobierno va a agotar la legislatura. Lo ha dicho el presidente del Gobierno y lo quiero volver a decir. Las elecciones van a ser cuando tocan, que son a mediados del año 2027 y queda mucha legislatura por delante. Por lo tanto, hay tiempo para hacer las reformas que todavía tenemos pendientes. Hemos hecho muchísimas cosas ya, desde luego, pero también lo que queda pendiente hay tiempo para hacerlo y lo vamos a afrontar", ha indicado.

Sobre el Bono Cultural, Urtasun ha insistido en que el uso indebido que hacen los jóvenes de esta medida es "muy pequeño" y las cifras son "irrisorias". Según los datos de Cultura, en el año 2022, las personas beneficiarias del Bono Cultural Joven realizaron un gasto total de 71.949.896,48 euros y el porcentaje de gasto indebido del Bono fue del 0,3 por ciento.

En el año 2023, las personas beneficiarias del Bono Cultural Joven realizaron un gasto total de 87.980.067,99 euros y el porcentaje de gasto indebido del Bono fue del 0,3 por ciento. Respecto a las empresas, a fecha de hoy están adheridas al Bono Cultural Joven 3.911 empresas. De estas, han realizado incumplimientos, y por tanto han sido sancionadas, 14 empresas, que suponen un 0,35% sobre el total de empresas adheridas.

IVA CULTURAL

Durante la celebración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid de la semana pasada, galeristas y artistas españoles protestaron por la desventaja que les supone que el IVA Cultural en España se sitúe en el 21 por ciento, mientras que en países como Francia, Alemania, Italia o Portugal se sitúa en torno al 5-8 por ciento.

Al respecto, el ministro ha reiterado su intención de seguir trabajando para rebajar el IVA aplicado a las galerías de arte, aunque ha recordado que la fiscalidad no depende directamente del Ministerio de Cultura.

"A mi me gustaría que se abordase y resolviese. No lo he conseguido todavía porque la fiscalidad no depende de cultura. Tenemos en estos momentos un fenómeno de dumping que el resto de países trabajan con un IVA reducido y eso genera una desventaja competitiva muy grande", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la solución "ideal" sería una armonización fiscal a escala de la Unión Europea. "En un marco de mercado único tener 27 fiscalidades diferentes que compiten entre sí es una distorsión del mercado que genera un auténtico problema", ha afirmado.

Mientras no se alcance ese acuerdo, Urtasun ha apostado por que España se adapte al contexto europeo y ha reiterado su defensa de un IVA cultural reducido para las galerías. "Lo voy a seguir trabajando y dialogando", ha concluido.