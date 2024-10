Alfonso J. Ussía firma 'Borroka': "Que un político saque de la cárcel a un etarra por unos votos me parece una infamia"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Alfonso J. Ussía firma 'Borroka' (Espasa), una novela en la que, a través de testimonios reales, cuenta la lucha de la Guardia Civil contra la banda terrorista ETA que se vivió en España en los años 90. En ese sentido, ha criticado que se reduzcan penas a los terroristas por "intereses políticos".

"Una persona que comete un delito y tiene una condena, debe cumplirla. Que un etarra salga de la cárcel porque ha cumplido su condena, me parece un buen funcionamiento de la democracia. No me parece un buen funcionamiento que por intereses políticos se reduzcan penas a terroristas. Me parece una auténtica patada a la memoria democrática de este país. Y eso es una cosa con la que tenemos que, por lo menos desde mi posición de escritor, intentar pelear. Que un terrorista cumpla su condena y que salga de la cárcel me parece lógico. Que lo saque un político porque necesita unos votos para poder gobernar, me parece una infamia", ha asegurado Ussía en una entrevista con Europa Press.

Por otro lado, Ussía ha afirmado que, en la actualidad, es "mejor" tener a Bildu en la política que en "las pistolas", para después asegurar que "entiende" que sea un partido que esté en "el marco político".

"Entiendo que, por supuesto, es mejor tener a Bildu en la política que tenerlo en las pistolas. Pero es una infamia que haya algunos personajes con delitos de sangre, habiendo sido chivatos o facilitadores de datos de víctimas del terrorismo, que hoy en día den lecciones de moral en la sociedad española cuando hace 20 años estaban pegando tiros y poniendo bombas. No podemos obviar esa parte de nuestra historia reciente y el libro busca dar a las nuevas generaciones un relato verídico de lo que realmente pasó", ha asegurado.

Así, el escritor ha comparado el hecho de que Bildu se componga con políticos "con delitos de sangre" con los partidos que tienen a "maltratadores" en sus listas, asegurando que pese a que Bildu debe tener "voz y voto" no debe ser con esas personas representando "la democracia y la libertad".

"LA GUARDIA CIVIL FUE LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE ETA ACABASE"

En 'Borroka', el autor mezcla ficción y relatos reales -que ha logrado tras hablar con miembros de la Guardia Civil, víctimas y miembros de la banda terrorista- con una recién nombrada Guardia Civil, Deva Valdés, como protagonista.

Precisamente, Ussía le ha dado importancia a este cuerpo de seguridad porque considera que fueron los "únicos responsables" de que ETA, en 2011, anunciase el cese definitivo de su actividad de "socializar el terror".

"Más del 90% de los atentados de ETA se cometieron en democracia, ese intento de buscarle excusas a un movimiento de liberación no tiene ningún sentido. Hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que reconocer el trabajo, sacrificio y entrega de un cuerpo como fue la Guardia Civil en la lucha para descabezar a ETA. Fueron los únicos responsables de que ETA acabase. ETA termina no por la política, sino porque la Guardia Civil consigue eliminar la organización y su logística. En su momento de mayor debilidad, ETA decide dejar las armas no porque esté convencida en la democracia, sino porque no puede seguir afrontando la lucha", ha matizado.

El relato se apoya en la protagonista, una mujer con la que Ussía ha querido mostrar el momento histórico en el que el presidente del Gobierno, Felipe González, cambia la ley de acceso a las Fuerzas de Seguridad.

"En ese momento, hasta el año 86, las mujeres no participaban en ejército ni en cuerpos como la Guardia Civil. Cuando eso cambia y las primeras mujeres ya acceden, me parecía especialmente significativo. Muy significativo que hubiese un grupo de mujeres, que son un grupo de heroínas, que decidieron dar su vida por España y por la libertad y que se empezaron a alistar a cuerpos como la Guardia Civil para luchar contra ETA. Es valiente y novedoso", ha concluido.