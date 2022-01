El escritor Alejandro Palomas anuncia que se reunirá este jueves con Pedro Sánchez por los abusos sufridos

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Alejandro Palomas se reunirá este jueves, 3 de febrero, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, según ha avanzado a Europa Press el propio autor, que ha indicado que acude a esa cita "a escuchar". "Estoy dispuesto a trabajar con él", ha apostillado.

Hace dos años, Alejandro Palomas relató en una columna escrita que un religioso abusó de él cuando tenía ocho años. La semana pasada concendió varias entrevistas a los medios en las que denunciaba los abusos sufridos en 1975, cuando cursaba 5º de EGB en La Salle de Premià de Mar (Maresme, Barcelona), un testimonio que provocó la llamada del presidente del Gobierno.

"Me sentí abrumado", ha reconocido Palomas a Europa Press. "Lo primero que me preguntó fue cómo estaba, luego me contó que estaba muy impactado y me dijo que recogía el guante, que este Gobierno era muy sensible con estos temas y yo le pregunté: ¿pero esto, en qué se traduce?", ha rememorado el autor, que ha alabado "no tanto las formas sino el fondo" de esta conversación.

Sobre el encuentro del jueves, que Palomas entiende se producirá sin la presencia de más víctimas, ha avanzado que lo primero que hará "será escuchar" aunque ha lamentado que "los políticos están un poco lejos". "Yo soy un testigo en primera persona pero yo voy a escuchar. Él es mi presidente y quiero saber qué es lo que ha pensado. Yo estoy dispuesto a cooperar y a trabajar con él", ha aseverado el que fuera Premio Nadal en 2018.

Por otro lado, preguntado por la petición de diferentes comisiones para investigar estos casos --Unidas Podemos, ERC y EH Bildu piden crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica mientras PNV reclama una comisión independiente formada por expertos--, Palomas ha enfatizado que "cuanto más se clarifique, mejor y, si hay dos formas, mejor aún".

En este punto, ha señalado que el presidente del Gobierno ya hizo alusión a estas comisiones durante su conversación telefónica y Palomas le preguntó sobre el papel del PSOE. "Lo estamos valorando", ha revelado que le contestó Pedro Sánchez.

Precisamente, la semana pasada, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ya indicó que se habían comprometido a "estudiar atentamente" esta petición. PP y Vox sí se han opuesto a la creación de la misma mientras que Ciudadanos ha mostrado su apoyo al respecto. La Mesa del Congreso de los Diputados debatirá este martes si da trámite a la petición de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu de crear una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia.

Por último, sobre si algún miembro de la Conferencia Episcopal Española (CEE) o incluso el Vaticano se han puesto en contacto con Palomas, éste ha bromeado con que "sería la gran sorpresa". En cualquier caso, ha precisado que no le sorprende "nada porque todo puede pasar", aunque por el momento no se ha producido ningún contacto al respecto.