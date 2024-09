La escritora Alice Kellen defiende que "los jóvenes ahora son muy lectores, pero las redes sociales afectan"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Quedará el amor' (Planeta) es la nueva novela de la escritora Alice Kellen (Silvia Hervás), que ha defendido que los jóvenes en la actualidad son "muy lectores" y, aunque la exposición constante a las redes sociales "afecta" a aspectos como la concentración, es algo que no sufren sólo los adolescentes.

"Los jóvenes de ahora son muy lectores, pero las redes sociales afectan por ejemplo al tema de la concentración. Pero nos afecta a todos, no solamente los jóvenes. Tengo 35 años y también noto que me cuesta más concentrarme en las épocas en las que consumo más redes sociales (...) Te das cuenta de que a veces te cuesta, de que estás muy pendiente del móvil, de que lo miras mucho y esto es cada vez más intergeneracional. Pero cuando eres joven tampoco tienes el nivel de madurez para tomar conciencia de ello, aunque en el fondo todos estamos muy enganchados", ha precisado la escritora valenciana en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su novela, desde esta semana ya en librerías.

En ese sentido, Kellen --que se dirige a un público mayoritariamente juvenil-- ha añadido que se siente "orgullosa" cuando alguien joven le confiesa haberse "enganchado" a la lectura gracias alguna de sus novelas.

"No hay nada más gratificante hoy en día porque hay estímulos constantes: está Netflix, TikTok, un montón de cosas que te requieren menos concentración. Al final leer, aunque sea por placer o entretenimiento, requiere un esfuerzo y una concentración que no te requiere ponerte una serie, ver un vídeo de TikTok o escuchar un podcast. De hecho, leer es una de las cosas que no puedes hacer haciendo otra a la vez", ha destacado.

AMOR Y AMISTAD EN LA NUEVA NOVELA DE KELLEN

'Quedará el amor' es la última obra de Kellen que, con una trama romántica ambientada en Inglaterra y Francia de la Segunda Guerra Mundial así como Escocia de finales de los noventa, trata temas como el amor y la amistad en edades diferentes.

"Son dos personas que tienen sus propias soledades, que aparentemente no tienen nada en común, pero que se encuentran y se sienten cómodas la una con la otra (...) Es verdad que hay una tendencia a lo que ahora llaman 'friend to lovers' (traducido como 'de amigos a amantes'). En este caso me gustaba la idea de poder conectar con alguien y que no haya nada más, que de verdad sea una amistad limpia, desinteresada y enriquecedora, sin que eso tenga que derivar en otra cosa", ha apuntado la escritora, para después reconocer que a veces es "difícil" reflejar amistades entre hombres y mujeres en la ficción.

Por este motivo, a pesar de que los cuatro personajes principales se mueven en torno a una historia romántica, ambientada en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y en los años noventa del siglo pasado en Edimburgo, sin olvidar otros enclaves como Marazion en el condado de Cornualles (Inglaterra), el Monte de San Miguel y el acantilado de Cudden Point, la ciudad de Londres o Dunkerque (Francia), al final es la amistad el aspecto principal del libro, como ha defendido Kellen, autora de una quincena de novelas como 'Nosotros en la luna', 'El mapa de los anhelos', 'La teoría de los archipiélagos' y 'Donde todo brilla'.