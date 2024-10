Eva Gª Sáenz de Urturi reedita 'La saga de los longevos': "Estoy de acuerdo con Elon Musk y no quiero vivir cien años"

Cerrará su trilogía de 'La saga de los longevos' con el lanzamiento de 'El camino del padre' en 2025

SANTANDER, 2 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Paula Cano) -

Eva Gª Sáenz de Urturi ha publicado la reedición de la primera parte de la trilogía de 'La saga de los longevos' (Planeta), que tendrá su final definitivo el próximo 2025 después de 15 años desde la primera novela. En un encuentro con los medios para presentar la novela, la autora se ha mostrado de acuerdo con el empresario Elon Musk, quien no quiere "vivir cientos de años" al considerar que son "las nuevas generaciones las que traen nuevas culturas".

"Los millonarios de Silicon Valley están invirtiendo en estas investigaciones que nos hablan de que el momento de que haya cura longeva va a llegar, es decir, que todos podremos elegir frenar el envejecimiento. Los médicos piensan que el envejecimiento es una enfermedad y todo lo que asociamos con la vejez son síntomas de esa enfermedad (...) Pero hay un billonario, Elon Musk, que dice que no quiere vivir cientos de años porque son las nuevas generaciones las que traen nuevas culturas y las que hacen que tecnológicamente y culturalmente avancemos. Por una vez estoy de acuerdo con él", ha reflexionado la autora en Santander, con motivo del lanzamiento de su nueva novela, este 2 de octubre.

En cualquier caso, la escritora ha precisado que sólo querría tener esta condición y nunca envejecer si pudiese ser con su familia. Quince años después de esa primera novela ('La saga de los longevos: La vieja familia', de 2012) y tras publicar otros nueve libros, García Sáez retoma la historia de Iago, Héctor y Jairo del Castillo en lo que ha calificado como "la novela de su vida". Para ello, ha revisando la obra y ha adaptado a "los nuevos tiempos", dándole así "una nueva oportunidad a los lectores".

"He sido es coherente con cómo lo hubiese escrito en 2024. No veo ningún drama en que los lectores que se hayan leído la novela en 2012 ahora tengan una nueva edición. Ha habido nueve novelas en medio, ha habido miles y miles de páginas y de horas y lo escribo de otra manera. Muchas subtramas que tenían que ver con el día a día en el Museo Arqueológico de Cantabria (MAC) de Adriana, no las continúe en la segunda y la tercera parte, no tenía sentido crear todos esos personajes y hacer que el lector los conociese", ha explicado.

En este punto, la autora ha asegurado que la conexión con estos personajes va más allá de lo profesional y que, desde que aparecieron en su vida, siempre lleva encima amuletos que le recuerdan a "los longevos".

"Los llevo normalmente siempre conmigo. Y desde luego siempre escribo con ellos en la mesa del escritorio. Para mí cada uno de ellos simboliza o está muy unido a cada uno de los personajes de Los longevos. Desde unas lascas de siles que tienen mucho que ver con Iago hasta la figura del bisonte, pasando por una runa que llevo en madera de abedul y que simboliza la cultura vikinga. Los he llevado siempre en momentos importantes de mi vida estos 15 años, como cuando me dieron el Premio Planeta en 2020", ha revelado la escritora.

Así, ha añadido que, en su día a día o cuando necesita consejo, piensa en qué haría cada longevo para conseguir la respuesta que necesita. Por ejemplo, si necesita un consejo empresarial, piensa en Iago, que ha reconocido que es su favorito.

NADA QUE VER CON 'CREPÚSCULO': "TIENE LA PROFUNDIDAD DE UN CHARCO"

Por otro lado, frente a las comparaciones con la saga familiar de la novela de Stephenie Meyer, 'Crepúsculo', la escritora ha asegurado que sus personajes no tienen nada que ver, ya que los suyos sí que tienen "profundidad".

"Es que no tiene comparación. Partiendo de la base de que la profundidad de los personajes de 'Crepúsculo' es la de un charco... ¿Un tío de 101 años va a estar haciendo la ESO toda su vida?, ¿se va a enamorar de una chiquilla de 17, un hombre de 101 años? No la encontraría interesante (la novela)", ha bromeado, para luego explicar que la suya es una "historia de supervivencia".

En 2025, Eva Gª Sáenz de Urturi publicará el final inédito de esta saga con 'El camino del padre', un final que no le da "vértigo" porque cree, asegura entre risas, que es "genial". Sin embargo, sigue teniendo dudas de si los personajes la abandonarán cuando cierre el ciclo.

"Me pregunto si después de 2025 los seguiré teniendo en la cabeza, cuando cierre ciclo del todo. Esa es mi gran duda. Y al hilo de eso, si siguen en mi cabeza, ¿querré escribir más de ellos? O decir: 'vale, siguen siendo mis mentores de vida, pero ya no os voy a ficcionar más'. No lo sé, pero entiendo que sí. Quiero cerrar el ciclo ya, creo que han sido 15 años de vida. Coincide bastante con los longevos", ha concluido la autora.