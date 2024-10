Juan Eslava Galán publica el 10º volumen de 'Historia para escépticos': "Hay una visión del Imperio Romano muy machista"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y divulgador Juan Eslava Galán publica la 'Historia de Roma contada para escépticos' (Planeta), el décimo volumen de esta serie en el que analiza la historia del Imperio Romano desde "la semilla hasta el árbol troceado y listo para el fuego".

En ese sentido, Eslava Galán ha asegurado que se tiene una visión de este imperio "muy machista" debido al cine, ya que parece que en Roma no había mujeres o que todo eran "centuriones arrogantes".

"Como siempre, la figura de la mujer se ha oscurecido voluntariamente a lo largo de la historia y parece que en Roma no había más que hombres. Hay una visión del Imperio Romano, a través del cine, en el fondo muy machista. Todos hemos aspirado a ser un gladiador o esos centuriones arrogantes que vemos en las películas. Nunca vemos al comerciante panzudo, calvo, que es el que está sosteniendo la economía de su imperio. Lo vemos todo a través de la visión de Hollywood, que es una visión deformada. Y no quiere decir que no existieran. Existían orgías, pero no solo eso. Al lado había una economía muy organizada", ha explicado el escritor en un encuentro con los medios con motivo del lanzamiento de su novela.

Pese a reconocer que todos los anteriores libros le han servido de "ensayo" para escribir éste, Eslava Galán, que sigue un estricto método de trabajo, ha asegurado que es un libro que se debía a sí mismo y del que saca la conclusión de que "somos Roma".

"Lo sabemos todo de esta civilización y al mismo tiempo se establece un paralelismo con lo que somos nosotros ahora, porque nosotros somos Roma. Esto que estamos hablando ahora mismo, este idioma, es latín evolucionado o degenerado. La decadencia que estamos viviendo, ya saben que Europa, la civilización cristiana occidental se ha suicidado, que llegó a su culmen en el siglo XIX y se ha suicidado a través de dos guerras mundiales y ahora somos lo que somos. Un nuevo espectro de lo que alguna vez hemos sido. Así es que en eso también nos estamos pareciendo a Roma", ha añadido el escritor.

"LO PEOR QUE HEMOS HEREDADO DE ROMA ES LA CORRUPCIÓN"

Así, el autor ha reconocido que "lo mejor" que la sociedad actual ha absorbido de Roma es el idioma y la ley, por los que se rigen "únicamente" los pueblos occidentales, aunque la transgredan, mientras que "lo peor" que han heredado estos pueblos, ha explicado, es la corrupción. "Lo peor que hemos heredado de Roma es la corrupción. Era muy corrupta y nunca dejó de serlo, lo mismo que nosotros", ha concretado.

Para escribir 'Historia de Roma contada para escépticos', el pensador quiso hacer un libro que fuese tanto científico y riguroso como divertido, pero que no llegase a "aburrir". En ese sentido, ha precisado que ha intentado dar una visión "completa" de la historia, aunque a veces no esté de acuerdo con las teorías que propone.

"No siempre estoy de acuerdo con las teorías que hay sobre una cosa. En el libro digo sinceramente mi opinión, pero procuro también dar la opinión contraria, aunque yo no esté de acuerdo con ella, porque a lo mejor el lector está más de acuerdo con la contraria que con la mía. Particularmente en lo que puede tener roces con movimientos modernos como el feminismo, intento ser lo más ecuánime posible. Pero siempre dando los elementos necesarios para que el lector tome su propio pensamiento sobre el tema", ha concluido el escritor.