Luisgé Martín, autor de 'El odio', sobre José Bretón, hablará de la "poética de la cancelación" en el Festival Eñe

Archivo - El escritor Luisgé Martín posa a la cámara tras recibir el 38 Premio Herralde de Novela, en el Hotel Condes de Barcelona, Catalunya, (España), a 2 de noviembre de 2020.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Eñe acogerá el encuentro 'Poética de la cancelación' con Luisgé Martín, autor de 'El odio' y 'Después del odio' sobre José Bretón, en el marco de su 18ª edición.

"Su experiencia con 'El odio' merece ser contada, reflexionada y extraer conclusiones. Como sabéis, ha hecho un libro nuevo en el que cuenta aquel episodio. Existen poéticas para extraer de cada cosa su poética. Pero existe en este tiempo una rara poética de la cancelación que tenemos que abordar también en los festivales y Luisgé está ya muy preparado para hablar de este tema con la distancia que ha requerido aquel", ha explicado el director artístico de la cita, Jesús Ruiz Mantilla, en un encuentro con medios de comunicación este miércoles.

Así, Festival Eñe se celebrará del 6 al 25 de noviembre de 2026 en Madrid y del 26 al 29 de noviembre de 2026 en Málaga, con la Generación del 27 --abordada por Ana Belén, Roberto Saviano o García Montero-- en el centro y Polonia como país invitado.

Con el ciclo '27 horas con el 27', el festival reunirá a más de 60 voces que van a explorar la dimensión poética, narrativa, periodística y cinematográfica esta Generación, cuyo centenario se celebra en 2027.

La inauguración correrá a cargo de 'Había mil Federicos', un espectáculo sobre Federico García Lorca creado por Alberto Conejero --guionista de 'La bola negra'-- que contará con figuras como Ana Belén, Carmen Linares, Miguel Poveda y Raül Refree.

A partir de este arranque, la programación abordará las distintas aristas del movimiento con encuentros destacados como 'Voces femeninas fundamentales en el 27', con Alana S. Portero y Raquel Lanseros para reivindicar a Las Sinsombrero, o 'Pensar el 27', centrado en pensadoras como María Zambrano y Rosa Chacel.

Asimismo, la narrativa, el exilio, la memoria histórica y la figura de Luis Buñuel tendrán su propio espacio con expertos como Luis Antonio de Villena, Juan Manuel de Prada, Luis García Montero, Gioconda Belli y Paco Cerdá.

Otro escritor destacado que participará en el Festival Eñe es el italiano Roberto Saviano, que bajo el título 'Poéticas de la persecución', el autor de 'Gomorra', conversará con Ruiz Mantilla sobre su último libro, 'Mi amor no muere'; la historia de un amor prohibido entre familias de clanes enfrentados.

"Lo que queremos es ver las conexiones que hay de aquel 27 del (siglo) XX en temas y en talento con el (siglo) XXI. Una de las cosas que lamentablemente sufrieron ellos, pero también sufren muchos escritores en el XXI, es la persecución, es el exilio y el tener que cambiar tu vida a costa de la libertad de crear. Roberto Saviano es un símbolo --como lo ha sido Salman Rushdie-- de nuestra época en esa constante que tiene el precio de la libertad", ha detallado el director.

También estarán presentes Lucía Solla Sobrall, autora de 'Comerás flores', y Pol Guasch, autor de 'Reliquia', además de Piedad Bonnett, Agnieszka Holland, Gioconda Belli o Tatiana Tîbuleac.

Por su parte, la directora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Maria Slebioda, ha desgranado la programación del festival con el país invitado.

Así, reunirá a autores y creadores como Agnieszka Holland, Mariusz Szczygie, Margo Rejmer, Katarzyna Kobylarczyk, Tomasz Róycki, Weronika Murek y el pianista Rafa Blechacz.

Concretamente, Holland protagonizará la charla inaugural el 4 de noviembre en el Museo del Prado y el Círculo de Bellas Artes proyectará su película 'Franz', además de títulos de Pawe Pawlikowski y Micha Kwieciski.

En el ámbito de las artes escénicas, el Auditorio Nacional acogerá un concierto de Rafa Blechacz; el Teatro de La Abadía ofrecerá dos obras interpretadas por Agnieszka Przepiórska junto a una conversación con Mercedes Monmany y Elbieta Bortkiewicz; Réplika Teatro adaptará una obra de Olga Tokarczuk dirigida por Ignacio García; y La Peatonal representará una pieza de Tadeusz Róewicz.

Asimismo, los encuentros literarios incluirán diálogos entre Urszula Honek y Xavier Farré; Tomasz Róycki y Gonzalo Escarpa; Joanna Kuciel-Frydryszak y Paula Bonet; Mariusz Szczygie y Jorge Volpi; y Al Ewing con Mateusz Lenart. El programa se completará en la librería Parenthesis con la presentación de la antología poética de catorce autores coordinada por Xavier Farré.