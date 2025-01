Más del 65% de los españoles lee en su tiempo libre, mejor dato desde que hay registros, frente al 34% que no lee nunca

El perfil del lector son mujeres jóvenes con estudios universitarios que viven en ámbito urbano

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 65,5% de la población española lee libros habitualmente en su tiempo libre, un dato que se registra por primera vez en España, frente a un 34,5% de personas que reconocen no leer nunca o casi nunca, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024 que ha elaborado Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y que ha presentado el Ministerio de Cultura este miércoles.

Además, el crecimiento de los índices de lectura se mantiene --un 70,3% de los españoles leyó algún libro a lo largo del pasado año, ya fuese por ocio, por trabajo o por estudios--, convirtiéndose en una de las principales actividades de ocio. Unos datos "especialmente buenos" que muestran que se han recuperado y superado la crisis del 2008 que al libro le llegó en 2010, aunque la lectura se vio impulsada por el confinamiento por la Covid-19 en 2020.

Sobre el perfil del lector, el presidente de FGEE, Daniel Fernández, ha explicado que son las mujeres jóvenes con estudios universitarios y que viven en el ámbito urbano las más lectoras, aunque entre los jóvenes se rompe el mito de que no leen, porque el 75,3% de la población entre 14 y 24 años leen en su tiempo libre.

"Es verdad que se sigue viendo que uno de los grandes males de este mal es la desigualdad, también en términos de lectura: la gente con estudios superiores es mucho más lectora. La lectora tipo y promedio, que lee al menos 10 libros al año, es una mujer con estudios superiores. Es la población española entre 14 y 24 años los que se demuestran más lectores, dan la esperanza de que este país se ha incorporado definitivamente a los países lectores. El tópico de que en España no se lee hay que ir abandonándolo", ha añadido.

Concretamente, en 2024 creció el porcentaje de mujeres que lee en su tiempo libre, situándose en el 71,7% del total, lo que supera, además, a los hombres en todos los tramos de edad y se incrementa la distancia registrada entre ambos sexos en el último barómetro --12,7 puntos porcentuales frente a 9,3 puntos en 2023--.

UN 34,5% DE LOS ESPAÑOLES NO LEE NUNCA O CASI NUNCA

Sin embargo, un 34,5% de los españoles no lee nunca o casi nunca y un tercio no compra un libro nunca a no ser que sea por obligación profesional o educativa. Además, es ese mismo tercio el que no usa las bibliotecas o no va a museos, es decir, que es "relativamente inmune a la lectura", según ha lamentado Fernández.

En ese sentido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que más de la mitad de los encuestados que reconocen no leer explican que se trata por falta de tiempo, un problema que el titular del departamento ha precisado que debe paliarse con la reducción de la jornada laboral para "ganar tiempo para la cultura".

"Cada año es menor esta cifra (de personas que no leen nunca) y es a ese porcentaje a quien hay que mirar. La respuesta mayoritaria de la mitad de los encuestados es la falta de tiempo. Nos hace falta más tiempo para leer más. Una afirmación que nos conduce de inmediato a algunas reflexiones urgentes sobre las cosas como el trabajo, la conciliación, los cuidados y la salud mental. La franja de población adulta que echa en falta tiempo para leer, es sobre la población que está en edad de trabajar. Por lo tanto, más tiempo de calidad, más tiempo para leer y también más tiempo para la cultura. Por ello, hoy quiero también decir que reducir la jornada laboral, ganar tiempo de vida, nos da la oportunidad también de ganar en cultura. En ese caso, tiempo para la lectura", ha añadido Urtasun.

LA POBLACIÓN CON ESTUDIOS, LA MÁS LECTORA

La desigualdad que hay en cuanto a los hábitos de lectura se muestra dependiendo del nivel de estudios, ya que el 84,4% de la población con estudios universitarios se declara lectora, aunque en 2024 se ha registrado un incremento de lectores entre los usuarios con educación primaria, que ha pasado de un 38,% al casi 40%.

En cuanto a la distribución geográfica por comunidades autónomas, hay seis zonas que están por encima de la media nacional respecto a los lectores de tiempo libre: Madrid --72,1%--, País Vasco --69,4%--, Cataluña --68,9%--, Navarra --68,2%--, La Rioja --67,3%-- y Galicia --66,2%--. En el extremo opuesto, las CCAA menos lectoras son Extremadura, Canarias y Cantabria.

Tal y como se desprende del informe, la lectura infantil continúa siendo muy mayoritaria, una tendencia al alza en los hogares con menores de 6 años cuyos padres les leen libros. Un 82,5% de los niños de entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre.

COMPRA DE LIBROS

Con respecto a la compra de libros, el porcentaje de población que adquirió alguno a lo largo del 2024 se sitúa en el 53,8%, un dato que ha incrementado desde 2017. Así, la librería tradicional sigue siendo el principal canal de compra de libros no de texto, seguida de Internet y de las cadenas de librerías.

De nuevo, aunque el hábito de lectura se impulsó durante la pandemia, las visitas a las bibliotecas se redujeron y no se ha recuperado el nivel de actividad, si bien en los últimos años ha ido incrementando --el 28,8% de los encuestados acudió a estas instituciones--.