Miguel Dalmau, Premio de Novela Café Gijón 2026 por su obra 'La reina de Cuba'

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor Miguel Dalmau ha sido galardonado con el Premio de Novela Café Gijón 2026 por su obra 'La reina de Cuba', según ha anunciado la presidenta del jurado, Mercedes Monmany, este martes en el mismo café madrileño. El premio está dotado con 20.000 euros.

"Muchísimas gracias por esta maravillosa noticia. Está muy bien ganar un Grand Slam. Y, efectivamente, el premio Café Gijón pertenece a este rango, el Grand Slam de los premios. Esto nos sucede todos los días", ha agradecido el autor tras conocerse el fallo, en el mismo café madrileño.

El jurado ha querido destacar que se trata de una novela "ágil, torrencial y llena de autenticidad en la transmisión de una memoria atravesada por el amor filial". Se publicará el próximo enero en la editorial Siruela.

"El autor pone en pie una fascinante geografía literaria que se mueve entre la Cuba prerrevolucionaria y la España de la posguerra. Esta obra no es tanto una biografía canónica, como la reconstrucción de un personaje complejo y lleno de matices", expresa el fallo del premio.

La novela narra la historia de un hombre, el autor, que acompaña a su madre agonizante en sus últimas horas, reconstruyendo a través de la memoria su juventud en la Cuba luminosa de los años cuarenta y su lucha posterior en la España de posguerra.

En ese sentido, Dalmau ha explicado que para su madre, ese cambio supuso ser "explulsada" del "paraíso" que era Cuba para aterrizar "en el infierno de la posguerra".

"Creció allí y volvió a España y se encontró una posguerra, si cabe, más áspera que la que tuvieron que vivir las mujeres de su generación. Porque ella venía de un sitio que en aquel momento era prácticamente el paraíso terrenal y la meten en el infierno de la posguerra. Es un shock del que no te recuperas nunca", ha añadido.

Miquel Dalmau inició los estudios de Medicina, aunque los interrumpió para dedicarse de lleno a la escritura. Entre su labor como novelista se encuentran las obras 'La grieta' (1998), 'El reloj de Hitler' --se alzó con el Premio de Novela Breve Juan March Cencillo--, 'La noche del diablo' (2009), '¡Quiero vivir en América!' (2020) y 'Las cenizas de Berta' --Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro 2025--.

Además, es autor de las biografías 'Los Goytisolo' (1999, finalista del Premio Anagrama de Ensayo), 'La balada de Oscar Wilde' (2000), 'Jaime Gil de Biedma' (2004, 2026) --que fue llevada al cine--, 'Julio Cortázar' (2015) o 'Pasolini' (2022).

También ha desarrollado su carrera en el ensayo con 'El ocaso del pudor' (2012). Además, ha escrito para la radio, la prensa dominical y el cine. Desde mediados de los ochenta colabora en el periódico 'La Vanguardia', y después de una larga estancia en Mallorca, reside en Tarragona.