Mircea Cartarescu presenta 'Theodoros', un Macondo con "una historia de John Lennon durante cuatro generaciones"

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor rumano Mircea Cartarescu ha presentado este miércoles su nueva novela 'Theodoros' (Impedimenta) en la que relata la historia de la familia del músico John Lennon, representada a través de cuatro generaciones, en un relato "épico y místico" ambientado en el siglo XIX a través de su protagonista, Tudor, que recrea una especie de Macondo, el pueblo ficticio en el que Gabriel García Márquez sitúa varias de sus obras.

"Si leen el libro encontrarán una historia sobre la familia de John Lennon durante cuatro generaciones. Es una historia real y me divirtió añadirla al libro", ha indicado Cartarescu durante la presentación de su nueva obra, en la librería Rafael Alberti de Madrid. El acto ha contado con la colaboración del Instituto Cultural Rumano, moderado por el periodista Toni Iturbe y traducido por Marian Ochoa de Eribe, la traductora de las obras de Cartarescu.

'Theodoros' contiene los "arquetipos" que caracterizan la literatura popular, según ha especificado Cartarescu, y a través de Tudor, un hijo de sirvientes de la corte de un gran boyardo de Valaquia, se sucede una historia marcada por la ambición y las ansias de poder. Por el camino, se cruzan el rey Salomón, la reina de Saba, el bisabuelo de John Lennon, el general Napier y la reina Victoria.

Tudor será Theodoros y vivirá en bosques y monasterios, presenciará batallas y milagros, y finalmente se convertirá en Tewodros: el despiadado Emperador de Emperadores, soberano absoluto de Abisinia.

"He intentado construir un libro que se basa en gran medida en una literatura anónima y popular. Con Theodoros intenté construir un libro a partir de una base en la literatura considerada anónima: En la Biblia; en el Kebra Nagast, el libro místico de los etíopes; en la literatura sapiencial de la Edad Media; en la historia de Alejandro de Macedonia; en la historia de Esopo; o bien en Las mil y una noches", ha descrito Cartarescu, considerado por la crítica literaria el más importante escritor rumano de la actualidad.

En comparación con su último libro publicado al español, 'Solenoide' de 2017, Cartarescu ha admitido que 'Theodoros' es "diferente" y que no pretendía que se le parezca. "Me parecía muy extraño encontrar entre mis textos dos libros como Solenoide. Creo que con uno es demasiado. Así pues, si me hubiera presentado con un libro parecido, eso habría supuesto también una decepción bastante importante", ha afirmado.

De este modo, el autor ha hecho un símil entre sus dos obras, siendo 'Solenoide' el cerebro y 'Theodoros' el corazón, el cual es "un órgano más simple, más emocional" y, en su opinión, "más vital que el cerebro".

"Es un libro que puede ser mal entendido muy fácilmente, y ha sido mal comprendido, como he podido ver en algunas crónicas que he podido leer en España, pero también se lo agradezco a estos periodistas que han leído mi libro de manera diferente a los demás, porque ser alabado por todo el mundo resulta muy sospechoso y además resulta poco saludable para un escritor", ha bromeado Cartarescu.

'Theodoros' intenta reproducir una especie de Macondo de Gabriel García Márquez en otra forma y en otra dimensión, tal y como ha admitido Cartarescu, quien ha precisado que su Macondo es la imaginería bizantina.

EXITOSA TRAYECTORIA

Cartarescu nació en Bucarest en 1956 y de su larga carrera como escritor y ensayista se desprenden títulos como 'El Levante' (1990; Premio de la Unión de Escritores Rumanos), 'Nostalgia', una colección de cuentos con los que dio el salto a la narrativa en 1993 y que obtuvo en Premio de la Academia Rumana o 'El Ruletista'.

Completan su obra literaria obras como 'Lulu'; la trilogía 'Cegador' -formada por 'El ala izquierda' (1996), 'El cuerpo' (2002) y 'El ala derecha' (2007), que obtuvo los premios el Von Rezzori y el Thomas Mann- y su volumen de cuentos 'Las Bellas Extranjeras' (2010) que se alzó con el Premio Euskadi de Plata de Narrativa. Entre sus últimas obras publicadas cabe destacar 'Solenoide' (2015), que ganó el L.A. Times Book Prize y el Dublin Literary Award 2024 y el volumen de relatos 'Melancolía' (2021).

Cartarescu ha recibido otros premios literarios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Formentor de las Letras en 2018, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2022 y, en 2024, el Premio Mondello.