La obra ganadora y finalista del Premio Planeta 2024 salen a la venta: "Dos novelas diferentes pero con mujeres fuertes"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra ganadora del Premio Planeta 2024, 'Victoria' de Paloma Sánchez-Garnica, y la finalista, 'Fuego en la garganta' de Beatriz Serrano, salen este miércoles a la venta con dos historias de mujeres "con fuerza". Las autoras de ambas novelas han presentado sus obras en Madrid, durante un encuentro en la Real Academia Española.

"Son dos novelas muy distintas pero con dos mujeres fuertes que tratan de sobrevivir y buscar su sitio en la sociedad, haciendo muchos sacrificios", ha destacado en la presentación el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, quien ha inaugurado el acto, que ha arrancado con un minuto de silencio en memoria a las víctimas y afectados por el temporal de la DANA en Valencia.

Así, el presidente ha recordado que para optar a este premio, que está dotado con un millón de euros, se presentaron 1.068 escritores. "Estas dos novelas son extraordinarias y muy distintas, pero hay una cosa que tenéis en común: la caracterización de los personajes, que tienen mucha fuerza", ha reiterado el presidente.

Precisamente, ambas obras tienen en el centro a personajes femeninos y sus autoras han coincidido en el deseo de que estas dos novelas, que llegan hoy a las librerías españolas, no dejen "indiferente" a quién las lea.

En este sentido, Sánchez-Garnica ha asegurado que espera que 'Victoria' aporte a los lectores "más posibilidades de pensar y juzgar menos". "Ojalá terminen la última frase del libro y sientan que ha merecido la pena leerlo", ha deseado la escritora, que ha querido hacer "un homenaje" a las mujeres del siglo XX que sufrieron "el peso" de los prejuicios.

La ganadora ha subrayado que 'Victoria', una historia que se desarrolla en el Berlín --una ciudad fetiche que conoció pocos días antes de la caída de su Muro-- que fue arrasado tras la Segunda Guerra Mundial, trata de explorar un tema que siempre le ha resultado "interesante": el paralelismo entre el nazismo y la segregación racial en Estados Unidos.

"Estaba centrada en las consecuencias del nazismo pero me di cuenta de que al otro lado del Atlántico, en un país en democracia, había un atentado contra los derechos humanos, como fue la época de la segregación racial. Las democracias siempre son imperfectas y pueden existir estos atentados. Cambia, a veces son los judíos, los negros, los inmigrantes o, directamente, los que piensan diferente", ha explicado Sánchez-Garnica.

Por su parte, Serrano se ha adentrado en la infelicidad femenina a través de una adolescente. "No sé si he querido ser altavoz de los más débiles pero siempre me ha interesado la figura del 'outsider', los que están fuera de la norma o que no se conforman con marcar las casillas. Lo que se plantea de cara al personaje de la madre de la protagonista, es un poco como 'La mujer helada' de Annie Ernaux", ha explicado

Por ello, 'Fuego en la garganta' recorre la infancia de una chica que no encuentra su lugar en el mundo, pero sigue muy de cerca la relación entre madres e hijas, aunque la escritora ha asegurado que prefiere hablar de los "silencios familiares" y las cosas que se meten "bajo la alfombra" en todas las casas.