Rafael Núñez Huesca recibe el III Premio de Ensayo Sapientia Cordis por su obra 'La nación sin autoestima'

Rafael Núñez Huesca, premio Sapientia Cordis por 'La nación sin autoestima' - CEU

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca, ha recibido el el III Premio de Ensayo Sapientia Cordis, que otorga CEU Ediciones, por su obra 'La nación sin autoestima'.

El acto, dirigido por el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha reconocido también con sendos accésits los trabajos de Javier Redondo Jordán y Ricardo Calleja Rovira. Las tres obras galardonadas han sido editadas por la editorial convocante del premio.

Precisamente, en 'La nación sin autoestima', Núñez Huesca plantea que ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente si carece de confianza en sí misma y de un relato compartido capaz de integrar su diversidad.

Tras la entrega del premio, ha tenido lugar un coloquio entre el autor y el periodista Chapu Apaolaza. A lo largo de su intervención, explica el CEU en un comunicado, el autor ha subrayado que España vive una "convergencia de crisis institucionales, políticas, territoriales, demográficas y culturales" que "no pueden entenderse únicamente desde parámetros económicos".

La conversación ha abordado también la presencia normalizada de símbolos, instituciones y referencias compartidas que recuerdan a los ciudadanos su pertenencia a una comunidad política.

El Premio Sapientia Cordis, convocado anualmente por CEU Ediciones, distingue ensayos que aportan reflexión y debate intelectual desde una perspectiva humanista y social.