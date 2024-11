Tusquets recopila ocho cuentos navideños "distintos" en una nueva antología: "Esta es la verdadera Navidad"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La editorial Tusquets ha recopilado ocho cuentos navideños "distintos" en la antología 'Una Navidad así', que firman los escritores Marta Jiménez Serrano, Cristina Araújo Gámir, Julia Viejo, Andrea Fernández Plata, Munir Hachemi, Paco Cerdá, Inés Martín Rodrigo y Daniel Ruiz. "Esta es la verdadera Navidad", ha asegurado Martín Rodrigo durante un encuentro con medios de comunicación este miércoles 20 de noviembre.

"La idea de escribir cuentos de Navidad en el siglo XXI y con estos escritores de primera fila en la literatura española más reciente, era contar una Navidad desde un punto de vista mucho más contemporáneo. Eso nos lleva a contar una Navidad distinta, que se aleje de tópicos, una Navidad auténtica, rara o diferente. Pero seguramente mucho más real de lo que hemos heredado", ha explicado el director editorial de Tusquets, Juan Cerezo.

El objetivo del libro, que ha editado Elisa Ferrer, nacía a principios de año con el objetivo de seguir la tradición de cuentos navideños de Charles Dickens, pero siendo los autores los que llevasen la Navidad a "su propio mundo", según Cerezo.

En ese sentido, tanto Martín Rodrigo, Ruiz, Jiménez Serrano, Viejo y Fernández Plata --que han acudido a la presentación del libro-- han coincidido al asegurar que ninguno se había planteado escribir sobre la Navidad, aunque a todos les ha cambiado la relación personal que tenían con ella.

"Me ha aportado, desde el punto de vista creativo, la oportunidad de escribir sobre la Navidad, no lo hubiera hecho nunca. Es muy cinematográfico, pero literariamente es más escueto, pero me ha divertido escribir sobre esto, es simpático", ha reconocido Ruiz.

Aunque cada autor tuvo libertad literaria para crear su propio cuento de Navidad, hay elementos de unión en los ochos relatos, como las reuniones alrededor de la mesa características de esas fiestas, el humor, o la "no obligatoriedad de ser feliz" durante esos días, como ha apuntado Martín Rodrigo.

"ME HE AGARRADO A LOS CLICHÉS PARA CONTAR LO QUE ESTÁ POR DEBAJO"

En el caso de María Jiménez Serrano, autora de 'Los nombres propios' (Sexto Piso) o 'No todo el mundo' (Sexto Piso), firma 'Las peores Navidades', un cuento en el que narra las fiestas de un niño cuyos padres acaban de divorciarse

"Para escribir sobre la Navidad que no respondiese ante los tópicos, pensé que lo único que había que hacer era poner la lupa en cualquier familia normal en Navidad y saldría toda la mierda que hay debajo de todas las cenas navideñas. En mi relato los padres del protagonista se van a separar y he intentado retratar lo que creo que pasa en tantas familias, ya sea divorcio o no, que es que fingimos que todo va estupendamente y ponemos igual los turrones, el champán, toda la cena (...) Si la premisa era huir del cliché de la Navidad, me he agarrado a todos para contar lo que está por debajo", ha asegurado la escritora.

Entre los otros relatos que conforman la antología están 'Hogar y decoración' de Cristina Araújo Gámir; 'El milagro de las peladillas', de Julia Viejo; 'La ofrenda', de Andrea Fernández Plata; 'Yo, Señor', de Munir Hachemi; 'Una noche de paz', de Paco Cerdá; 'La primera tienda de Navidad abierta todo el año en la Ciudad del Pecado', de Inés Martín Rodrigo; 'Verde viento, verde ramas', de Daniel Ruiz.