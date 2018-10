Los 10 abuelos más longevos y ruidosos del rock

Actualizado 26/07/2018 12:54:51 CET

Este jueves 26 de julio se celebra el Día de los abuelos, una fecha para recordar a los mayores y reivindicar su papel dentro de las familias. Y es que no son pocas las lecciones que nos han dado... Sin ir más lejos, que la edad es lo de menos cuando hay ganas de seguir rockeando duro.

Así las cosas, por muchos nietos (y algún bisnieto) que tengan, siempre habrá músicos que lo den todo en el escenario, incluso en silla de ruedas, da igual, desafiando los límites de la resistencia física e ignorando a los inevitables achaques.

The Rolling Stones son la prueba viva de es posible seguir en la brecha hasta que el cuerpo aguante, pero no son los únicos -Mick Jagger cumple hoy 75 años, ¿casualidad?-. De Rod Stewart a Jimmy Page, repasamos algunos de los casos más genuinos de abuelos absolutamente ruidosos.

MICK JAGGER

Su satánica majestad se convirtió en bisabuelo hace algo más de cuatro años. Si ya debe ser raro que tu padre sea un Rolling Stone, imaginemos por un instante lo que debe sentir un niño cuando le dicen que ese que no para de corretear por el escenario es su abuelo. En una vuelta de tuerca más, mola eso de 'hijo, Mick es tu bisabuelo'.

KEITH RICHARDS

Las cosas como son, Keith Richards no parece estar tan en forma como Mick, pero lo cierto es que sus riffs de guitarra siguen resultado incendiarios. Ahora que también escribe libros para niños, suponemos que bajará el volumen de su instrumento cuando toque para sus cuatro nietos en la intimidad del hogar.

BOB DYLAN

Por seguir hilando con el tema Rolling Stones, Bob Dylan, autor de Like a Rolling Stone, tiene nada menos que nueve nietos. El mayor de ellos ya es mayor de edad, se llama Pablo Dylan y es rapero. Supongamos que a pesar de este detalle reinará la concordia en las comidas familiares.

PAUL MCCARTNEY

Abuelo, cuéntanos otra vez la historia de cuando fuiste por primera vez a Estados Unidos con los Beatles en 1964 y se montó aquel lío con todas aquellas chicas histéricas tratando de abrazaros, arañaros y sólo Dios sabe cuantas otras cosas más haceros. Si el abuelo en cuestión te responde, es que eres uno de los seis nietos de Paul McCartney.

JIMMY PAGE

Puedes jugar al 'Guitar Hero' con tus colegas o puedes jugar al 'Guitar Hero' con Jimmy Page. Esas son a grandes rasgos las opciones que tiene la nieta del guitarrista de Led Zeppelin, una tierna infante de siete años que responde al nombre de Martha Alice Brown. ¿Se dejará ganar el bueno de Page?

ROBERT PLANT

Al contrario que su colega Jimmy Page, Robert Plant no tiene ningún interés en resucitar a Led Zeppelin -aunque últimamente vuelven los rumores por el 50 aniversario del grupo-. Él prefiere seguir investigando nuevos universos sonoros en solitario y tener tiempo para sus cinco nietos, a los que sin duda les contará para dormir gloriosas epopeyas relacionadas con groupies, habitaciones de hotel destrozadas y demás parafernalia de sus años de juventud.

STEVEN TYLER

La vitalidad desbordante del cantante de Aerosmith provocó que su nieto Milo pensara hasta los ocho años que en realidad era su tío molón. Ahora tiene diez y hemos de pensar que ya habrá asumido que ni su madre (Liv Tyler) ni su abuelo son como los demás, cada uno por sus propios evidentes motivos. Steven canta este lunes en el Teatro Real de Madrid, por cierto.

OZZY OSBOURNE

Cuando era joven, vuestro venerable abuelo esnifaba filas de hormigas y se bebía su propia orina en una farra sin fin. A pesar de ello, aquí le tenéis, cariñoso, juguetón y suponemos que perfectamente cabal para ayudaros a crecer. Y es que tras la reunión (ya acabada) de Black Sabbath, Ozzy está viviendo actualmente una segunda juventud en solitario, después de que la primera la pasara básicamente borrosa por sus asombrosos excesos. Cinco nietos tiene ya.

ROD STEWART

Rod Stewart no tiene tanta experiencia como abuelo como el resto de los mencionados, pues se estrenó hace apenas cinco años con una niña llamada Delilah. Irremediable conquistador, seguro que hará lo posible por evitar que ella se junte con tipos como él. Esa es tu misión, Rod. Esa es tu misión. En su último single, de hecho, alerta de los peligros de las drogas desde su propia experiencia.

ROGER DALTREY

The Kids Are Alright, cantaba Roger Daltrey al frente de The Who a finales de los setenta. Tan bien han seguido estando que actualmente tiene diez nietos... y seguro que él sufre no pocos problemillas para recordar quien es quien.