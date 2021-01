Arranca Leyendas del Rock: 10 grandes conciertos en streaming tributo a las mejores bandas de rock de la historia

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Arranca Leyendas del Rock, un ciclo que diez conciertos en streaming que tendrán lugar desde este jueves 14 de enero hasta el próximo 18 de marzo en el que las mejores bandas tributo revisarán los grandes éxitos de la historia del rock de grupos tan legendarios como Queen, Pink Floyd, Los Beatles, Led Zepplin, Guns N'Roses o Genesis.

En directo, en HD y de la mano de la plataforma internacional LIVE NOW, cada semana se darán cita en el escenario del mítico club Vinile de Roma las 'cover bands' más aclamadas para revisitar los himnos de algunos de los grupos que, con sus emblemáticos trabajos, han escrito la historia de la música.

Los trajes, la puesta en escena, la iluminación, los efectos visuales, la actuación, el alma... hasta el último detalle estará cuidado en esta serie de diez conciertos que arranca este jueves a las 21:30 horas con 'The Lamb Lies Down on Broadway 2.0', un recital a cargo de The Company of Slipperman que revistará el disco de culto de Genesis, la banda de Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins y Steve Hackett.

Publicado en 1974, el sexto disco de Génesis, el último de Gabriel como vocalista, es un álbum conceptual que sigue la apasionante historia Rael, un joven puertorriqueño que inicia un extraodinario viaje de autodescubrimiento en la ciudad de Nueva York.

La próxima semana será el turno de Pink Floyd Legend, que el 21 de enero repasará los grandes éxitos de la banda británica por la que han pasado Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright, Bob Klose y que ahora lidera David Gilmour. La siguiente semana, el jueves 28 de enero, Pink Floyd Legend se adentrará en directo en el disco más recordado de la banda, 'Dark Side of The Moon'.

Leyendas del Rock es una celebración del legado de las mejores bandas del rock y pop que recupera álbumes clásicos de culto que han definido la historia de la música y han marcado a varias generaciones desde su lanzamiento. Las entradas ya pueden adquirirse en la web de LIVENow (www.live-now.com) a un precio de 4,99 euros por concierto. Las actuaciones arrancarán a las 21:30 horas todos los jueves hasta el 18 de marzo.

Estas son las fechas de los diez conciertos de Legends of Rock:

- 14 de enero: The Company of Slipperman revisita 'The Lamb Lies Down on Broadway' el mítico disco de Genesis.

- 21 de enero: Pink Floyd Legend interpretará los grandes éxitos de la banda.

- 28 de enero: Pink Floyd Legend revisará en director el mítico disco 'Dark Side of The Moon'.

- 4 de febrero: BeatleStory interpeta 'The Fabulous Tribute Show', un concierto homenaje a Los Beatles.

- 11 de febrero: Pink Floyd Legend interpreta en directo 'Atom Heart Mother'.

- 18 de febrero: Led Zepplin History

- 25 de febrero: Pink Floyd Legend versiona el mítico álbum 'The Wall'.

- 4 de marzo: Tributo a Queen.

- 11 de marzo: Pink Floyd Legend con temas de los discos 'A Momentary Lapse Of Reason', 'The Division Bell' y 'The Endless River'

- 18 de marzo: Tributo a Guns N'Roses