La capilla ardiente de Manuel de la Calva se instala este miércoles en la sede de SGAE en Madrid

Archivo - El integrante del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva interviene durante la concesión de la Medalla de Honor de SGAE, en la sede de SGAE de Madrid, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Edi - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capilla ardiente del integrante del Dúo Dinámico, el cantante Manuel de la Calva, fallecido este martes a los 88 años de edad, se instalará este miércoles en la sede de la SGAE en Madrid, a partir de las 11.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes de la institución.

Precisamente la SGAE ha recordado al cantante como "autor eterno" y miembro de la Junta Directiva de esta entidad. "El peso del repertorio de nuestro querido Manuel, muy frecuentemente junto a @ramonarcusa (Ramón Arcusa), es capital para entender la música en español durante varias décadas. No hay palabras para agradecerle su obra, que sin duda seguirán recordando las próximas generaciones", añade la SGAE en un post publicado en su cuenta de X.

De la Calva era socio de SGAE desde 1960 y registró 766 obras, muchas de ellas para el Dúo Dinámico, "emblema de la música moderna en español", pero también para otros artistas de impacto internacional. En 2024, junto con Arcusa, recibieron la Medalla de Honor #SGAE al Dúo Dinámico (foto).

"Sus canciones han acompañado los cambios que se han vivido en España y evidencian la transcendencia que tiene el creador para una sociedad", ha asegurado por su parte el presidente de SGAE, Antonio Onetti, quién ha enviado su "cariño a la familia y seres queridos de Manuel de la Calva y un abrazo fuerte a nuestro socio Ramón Arcusa, su compañero y hermano".

"Se ha ido Manuel de la Calva, autor y hombre de música, pero su obra se queda para siempre. Gracias, maestro", concluye la SGAE.