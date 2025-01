El español Pablo Urbina, nuevo director titular de la Orquestra do Algarve de Portugal

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven español Pablo Urbina (Vitoria, 1988) ha sido nombrado nuevo Director Titular de la Orquestra do Algarve de Portugal y debutará en este nuevo puesto el próximo 31 de enero.

Precisamente, en este primer concierto al frente de la Orquestra do Algarve el programa estará formado por obras de los compositores ingleses Ruth Gipps --'Cringlemire Garden'-- y Malcolm Arnold --'Variations on a theme by Ruth Gipps' y 'Serenade for Small Ochestra'--, así como la 'Sinfonía nº93' de Franz Joseph Haydn.

"Agradezco de corazón que una orquesta portuguesa apueste por un director español para estrechar los lazos que tanto unen a ambos países. Estoy muy contento de comenzar esta nueva etapa profesional con la Orquesta do Algarve, una orquesta que me ha mostrado un cariño especial desde el primer momento en que trabajamos juntos, a finales de 2023. Portugal es un país donde me siento como en casa y donde creo que puedo desarrollar el trabajo que me gustaría llevar a cabo como músico y director de orquesta: acercar la música clásica a todos los públicos y realmente poder cambiar y mejorar la sociedad, compás a compás", ha señalado Urbina en un comunicado.

Tras su concierto del pasado sábado en el Festival Internacional de Música de Granada dirigiendo, al frente de la Orquesta Ciudad de Granada, la banda sonora de Alfonso de Vilallonga de la película 'Blancanieves' de Pablo Berger en una proyección con música en directo, Pablo Urbina volverá esta temporada a dirigir la Orquesta Sinfónica de Navarra, National Youth Orchestra of Great Britain y Orquestra Sem Fronteiras y debutará con la Orquestra Filarmonia das Beiras, entre otros proyectos.